《Trolley：命運交叉點》一家人戲外超有愛♥ 朴喜洵殺青與金賢珠雙雙哭成淚人兒，「南智薰」告白彌補遺憾

SBS月火劇《Trolley：命運交叉點》本週一二已完結，對於劇情內容，觀眾或多或少有遺憾，然而戲外的劇組可是相當溫暖、相當有愛的。

《Trolley：命運交叉點》最後一支花絮收錄了主演群殺青幕後，主演們傳達殺青感言不乏「劇組相處融洽」、「合作很幸福」，而在朴喜洵與金賢珠殺青的場面更是能體會到。

朴喜洵最後一場戲是第15集南中道在書籍修復室向金惠調坦承「失誤」，並懇求讓他繼續推行《南宮率法》。這場極度壓抑的戲，讓朴喜洵殺青後和金賢珠相擁，雙雙哭成淚人兒。金賢珠獨自拍攝全劇最後一幕時，已殺青的朴喜洵還特意到場獻花，兩人再次擁抱。



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劇中南中道與金惠調的家庭可說是家破人亡，但戲外朴喜洵與金賢珠、一雙兒女鄭澤鉉與崔明彬可是度過了一段幸福時光。

從第一集拍到最後一集，飾演女兒南潤曙的崔明彬在終映當天發布了一家人合照，寫道：「能和這麼好的人一起度過，非常感謝。為了守護珍貴的人而面臨各種困境，希望《Trolley》這段時間打動了觀眾。非常感謝一直以來關注且喜愛潤曙的人們，曾一起走過的我的家人，我愛你們♡」



戲分不多但推動著劇情，飾演兒子南智薰的鄭澤鉉也發布了和爸爸媽媽的合照寫下：「南智薰的媽媽、爸爸，我愛你們♥️」短短一句話彷彿彌補了劇情遺憾。特別的是，其中一張照片是鄭澤鉉與金賢珠相隔十年的合照對比，2013在古裝劇《宮中殘酷史－花的戰爭》裡，鄭澤鉉也是飾演金賢珠兒子啊！



隨著《Trolley：命運交叉點》劇終，一家人正式分別，不過朴喜洵與金賢珠正再續前緣拍攝新劇《先山》‎呢，不曉得有無感情戲呢？

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