李敏镐《柏青哥2》开拍在即，前往加拿大超市疯狂扫货、展现长期求生决心！回住处立即瘫倒XD丁一宇：「去移民吗？」

李敏镐昨日（17日）飞赴加拿大，为Apple TV+剧集《柏青哥》第二季的拍摄做准备。 落地后第一件事竟是跑去超市大采购！XD

李敏镐出发前通过IG分享自拍表示「会好好回来的」，刚抵达加拿大就立即继续更新，接连PO出多张在超市大采购的照片，留言道：「超市扫货。」 帅气面孔被帽子和口罩遮住，长腿依旧引人瞩目：







李敏镐的小推车一开始空荡荡，不一会就装满各种生活用品，似乎还对居家美化花盆产生兴趣XD





接著回到住处，李敏镐把本日战利品一袋一袋摆满整张长桌，留言说：「在加拿大求生。」





接著就瘫倒在沙发上，累到眼睛都不想睁开了~演员丁一宇留言问「去移民了吗？」 收获进两千网友点赞XD





李敏镐主演的《柏青哥》改编自美籍韩裔作家李玟真的同名小说，用四代人的故事讲述移民日本的朝鲜家庭所面临的差别待遇与自我认同议题，第一季开播后凭精良的制作和厚重的信息获得全球观众和专业人士的好评。 李敏镐饰演女主角年少时爱上的富商「高汉水」，这段禁忌之恋彻底改变了她的一生。





《柏青哥》去年公开第一季时李敏镐正忙於下一部作品《问问星星吧》，经历长达一年的拍摄后，终於在今年2月7日杀青。 这部剧除李敏镐还有孔晓振、吴正世、韩智恩主演，由《虽然是精神病但没关系》《爱在大都会》导演朴信宇执导、《Pasta》《嫉妒的化身》编剧徐淑香执笔，预计3月就会与观众见面啦！





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