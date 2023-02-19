STAYC朴莳恩与知名歌手父亲朴南正一起cover新歌〈Teddy Bear〉：「爸爸女团舞跳得也太好了吧～！」

有这样可以一起唱跳的爸爸，感觉好幸福啊～！这对父女档真的太可爱了。（8090年代最红的唱跳男歌手）

人气女团 STAYC 在本周推出了新歌〈Teddy Bear〉（泰迪熊），从去年底发行的日文单曲〈POPPY〉，成功营造出调皮可爱的风格形象，延续这股风潮，能否在今年带起这股熊熊可爱风呢～！？



▼〈Teddy Bear〉MV：



女团 STAYC 更邀请到了成员朴莳恩的爸爸朴南政，一起cover新歌〈Teddy Bear〉，新一代的粉丝可能不太认识他，但他可是80～90年代知名的唱跳歌手朴南政。

朴南政掌握著每个拍子的细节，甚至比女儿还会扭～！XD 虽然戴著口罩，却能感受他充满愉悦的表情在努力的cover，一点都不输给现役偶像的舞技，让网友们相当佩服。



朴南政也曾说过，我的目标是获得「朴莳恩的父亲」的称号，而不是听到「朴南政的女儿」，表达出了爸爸希望女儿大红大紫的心愿。



▼他非常出名的舞步，到现在还是人人模仿的经典手部动作：



▼也曾和Super Junior一起表演致敬的历代级歌手：



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