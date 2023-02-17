《Peak Time》令两位评审哭泣、全票通过的选手！VANNER全员兼职支撑梦想、凌晨排练舞台超赞，宋旻浩哽咽：「谢谢让我们审视自己」

JTBC偶像生存节目《Peak Time》最新一集里，VANNER全员一边兼职一边在凌晨挤出时间排舞、只为获得一次曝光机会，优秀表现和热烈初心让宋旻浩和Ryan都忍不住泪目。

《Peak Time》是韩国首次以「团队赛」展开的全球偶像选秀节目，重新赋予已经出道却没能成功的无名宝藏男团再次获得舞台的机会，上演激烈的「男团生存战」。 首集播出的「生存回合」环节，只要8位评审中有4人按灯即可进入第一回合展开正式竞演。



参赛团之一是出道3年的5人男团VANNER，出身小公司、职员仅有代表和团体成员共6人，队长泰焕还要兼任公司行政事务，而为了养活自己，必须透过当外送员、在辣炒年糕店和咖啡厅工作赚取生活费，甚至连公司代表都兼差驾代。 成员们常因没有收入而思考是否要放弃舞台，但终究希望透过节目奋力一搏，因此利用下班后的淩晨时段练习，让在场评审听了既敬佩又心酸。



令人惊艳的是，VANNER以队名「11点」演唱人气男团SEVENTEEN《Adore U》时，全开麦的演唱功力与专业精湛的舞蹈让众人惊呼不断，就连其他参赛者都不约而同起身鼓掌叫好，8位评审更是全员按灯通过，令5位成员在台上哭成一团。



评审Ryan S. Jhun讲评时哽咽道：「能感受到他们的真心...... 好希望他们说的不是真的啊。 我也曾在那种环境努力，你们真的很棒。」 WINNER宋旻浩也忍不住拭泪，声音颤抖地说：「你们各自都在工作，单纯因为珍惜舞台而去努力，令人非常感动。 我本来想排除情感冷静欣赏，但你们太棒了，谢谢你们让我们回头审视自己。」



节目播出后观众纷纷留言称赞：「边打工边练习表演还这么好，希望这团大发！」、「边唱边跳还超稳，真的吓到我了！」、「第一次看到参赛团把SEVENTEEN的歌表演得这么好」、「为什么我哭了？」 还有人提到成员慧成曾因送粉丝亲手种的地瓜而登上Theqoo热门，让人好感倍增。



《Peak Time》由韩国去年收视冠军节目《Sing Again—无名歌手战》团队打造，邀请李升基主持，评审阵容包括Jay Park朴载范、Super Junior圭贤、WINNER宋旻浩、少女时代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金圣圭、SM娱乐表演总监沈在元、音乐制作人Ryan S. Jhun（莱恩. 俊）。 23组参赛男团有的是刚出道知名度不高的新秀、有的是想要大跃进的现役男团，还有的因为入伍或与经纪公司合约问题中止活动，节目根据活动情况分成「新人部门」、「推进器部门」及「暂停活动部门」， 只要进入前六强就有巡回演唱会的机会，最终冠军团体将获得3亿韩元（约台币707万元）奖金，以及发行专辑与全球发表会的奖励。

▽最后来欣赏VANNER表演《Adore U》的舞台完整版（无评审镜头），期待他们接下来的表现啊！《Peak Time》LINE TV 2月16日起每周四早上10点独家跟播，前三集免费看，详情可上LINE TV官网及APP查阅~



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