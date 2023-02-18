李成秀宣布卸任SM理事职位！喊话李秀满恳请放弃贪欲、下跪道歉：「弟子拯救老师您的唯一方法」

SM共同理事之一李成秀前天曝光李秀满商业罪行引来众多关注，SM半数员工也发声明支持李成秀，但昨晚李成秀再度公开影片，竟表示将从理事一职退位。

李成秀列举HYBE恶意收购的六项证据，包括推荐7名理事，质疑HYBE意图抹去原本的SM、将其变成HYBE的子公司，表示会与员工一起拼死抵制收购、避免K-pop变成HYBE一家独大的局面：「文化不容独占，文化产业的根本精神是对多样性的尊重。 恳请HYBE与崭新的SM善意竞争，向全世界介绍K-pop、推广文化，携手展开帅气的工作。」

李成秀还喊话李秀满请求他停止贪欲、下跪道歉，强调SM是所有艺人和职员共同打造的公司而非李秀满个人所有。 李秀满在昨日的报道中说李成秀是「亡妻的侄子、在基督教家庭长大的善良小孩」，李成秀提及此言心情沉重、情绪略显激动：「姨母遗愿让我守护公司、老师和两位儿子，我没做到，真的很对不起。 现在我想纠正这一切。 老师，现在停手吧！和我一起向所有人下跪道歉、请求原谅吧！这是我作为弟子将老师您从地狱的溪谷中拯救出来的唯一办法。」



李成秀表示多位艺人都私下向他发来支持应援的讯息，他叮嘱艺人们不要为当下混乱，只要想著自己追求的价值、想著等待自己的粉丝即可; 也向粉丝保证，最近几天就会发布公司对艺人和粉丝的承诺。

最后，李成秀为没能阻止李秀满的贪欲和独裁向职员道歉，承诺股东将在本月内公开SM 3.0事业计划；还宣布将在3月股东大会后卸任理事、回归音乐本职。

很多网友对李成秀表示支持：「一定要阻止HYBE独裁」、「应援没有李秀满的新SM」、「快要完蛋的家伙们，不要完蛋啊」、「看得出李成秀真心热爱公司，非常诚恳」、「SM职员支持他不是没原因」、「李成秀曾力推《GEE》、钟铉《Déjà-Boo》、RV《Ice Cream Cake》、SJ《Devil》 等歌曲，还有song camp和管弦乐，回归音乐本职也令人期待」。



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