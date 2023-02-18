【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：《模范计程车》要回来了，要开始这趟复仇之旅！

这星期有３部新剧开播，就是《地下菁英2》、《神圣的偶像》及《模范计程车2》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（二月）第３周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――Netflix《黑暗荣耀》：8.7（上半部共８集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.2――tvN《浪漫速成班》：8.6（今晚播至第１１集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――MBC《木偶的季节》：7.8（今晚播出第８集）

【台湾由LINE TV、iQIYI国际站、MyVideo、Hami Video播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.4――JTBC《代理公司》：7.1（今晚播出第１３集）

【台湾由LINE TV、Hami Video播出】

NO.5――Netflix《恋爱大战》：6.8（共１０集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.6――tvN《青春月谭》（青春越墙）：6.6（播至第４集）

【台湾由由中华电信MOD、Hami Video播出】

NO.6――KBS《头脑共助》：6.6（播至第１２集）

【台湾由爱奇艺国际站播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.8――SBS《Trolley：命运交叉点》：6.4（已播出大结局）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.9――ENA《能成为陌生人吗》：6.3（播至第１０集）

NO.10――Disney+《地下菁英2》：6.2（播至第３集）

【台湾香港都在Disney+播出】

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