【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：《模範計程車》要回來了，要開始這趟復仇之旅！

這星期有３部新劇開播，就是《地下菁英2》、《神聖的偶像》及《模範計程車2》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（二月）第３週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──Netflix《黑暗榮耀》：8.7（上半部共８集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.2──tvN《浪漫速成班》：8.6（今晚播至第１１集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──MBC《木偶的季節》：7.8（今晚播出第８集）

【台灣由LINE TV、iQIYI國際站、MyVideo、Hami Video播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.4──JTBC《代理公司》：7.1（今晚播出第１３集）

【台灣由LINE TV、Hami Video播出】

NO.5──Netflix《戀愛大戰》：6.8（共１０集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.6──tvN《青春月譚》（青春越牆）：6.6（播至第４集）

【台灣由由中華電信MOD、Hami Video播出】

NO.6──KBS《頭腦共助》：6.6（播至第１２集）

【台灣由愛奇藝國際站播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.8──SBS《Trolley：命運交叉點》：6.4（已播出大結局）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.9──ENA《能成為陌生人嗎》：6.3（播至第１０集）

NO.10──Disney+《地下菁英2》：6.2（播至第３集）

【台灣香港都在Disney+播出】

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