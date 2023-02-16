金玉彬X劉台午Netflix《戀愛大戰》：久違看到「純粹的」浪漫喜劇！戰鬥力滿點的律師遇上頂級演員，戀愛從「約架」開始

最近的韓劇裡看得最輕鬆、愉快的一部作品～

Netflix原創電視劇《戀愛大戰》由《謊言的謊言》金正權導演執導，《我的ID是江南美人》崔秀英編劇執筆。描述病態式討厭輸給男人的女人，和病態式懷疑女人的男人，經歷戰爭般的愛情後得到治癒的故事。全10集已於10日公開。

劇中，金玉彬飾演女主角「呂美蘭」，成為專門負責娛樂圈官司的律師事務所「吉武」的新人律師，認為戀愛只是單純地為了收集男人類型的數據；劉台午飾演男主角「南強豪」，是被譽為「愛情劇匠人」的頂級演員，實際上討厭談及戀愛，與女演員對戲後會產生強烈的排斥感。

看完整套作品，小編不禁要大喊：「好久沒有出現純粹的浪漫喜劇了！」美蘭顯然與強豪先前認識的女性不同。尤其她「戰鬥力滿點」，在幾次過招後，強豪拜託美蘭與自己「對練」，就為了在新作品裡呈現更好的動作戲。兩人的感情逐漸曖昧，強豪還以「粉絲福利」為由，確認美蘭是唯一一位不讓自己反感的女性。

而「南強豪是GAY」的傳聞，也因為與美蘭的緋聞照瓦解。基於多方考量，美蘭與強豪決定「假戲真做」，對外宣稱他們是一對戀人。沒想到「互相攻略」的兩人，真的對彼此心動了！確認心意後，就是一連串的「秀恩愛」。雖然中間有些小風波，但結局是歡樂的。

另外，金智勳飾演娛樂公司代表「都元俊」，是南強豪的老闆兼至親；高媛熙飾演空姐「申娜恩」，是呂美蘭的好友兼室友。與美蘭不同，娜恩是看到帥氣男人就會馬上墜入愛河的類型（俗稱「花痴」），因故與元俊結緣的她幾次想要推開對方，但越在意、越忘不了，而元俊也陷入娜恩的魅力中，最後也修為正果。

曾與金智勳在Netflix《紙房子：韓國篇》合作過的李主儐，則在《戀愛大戰》裡飾演全民的初戀、強豪的初戀「吳世娜」。

總之，若最近需要來一點「粉紅泡泡」，小編非常推薦《戀愛大戰》！看完整個心情很好，而且會像娜恩一樣露出「花痴臉」，男主角劉台午真的太迷人、太帥氣，和金玉彬在劇中真的太會親了 > <

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