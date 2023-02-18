《BOYS PLANET》中国练习生自顾自讲中文弄哭韩裔练习生！韩网热议：没礼貌vs恶意剪辑

《BOYS PLANET》16日播出了最新一集EP.3，有个片段招来韩国网友热烈讨论，即G组练习生间的沟通问题。

练习生们开启第一个任务，K组与G组须个别分组对抗，将产生第一轮淘汰者。G组准备Stray Kids〈Back Door〉的7位练习生RICKY、BRAIN、陈建宇、冯俊岚、KRYSTIAN、NA KAMDEN与张帅博（下图下），在开始练习前就出现沟通不良情形。



韩裔美籍的NA KAMDEN由於最熟悉韩语被选为队长，但他领导歌曲分配时却宛如「被架空」，KRYSTIAN、陈建宇等人开始讲中文*，只有他一人听不懂，他发问：「你们在讲什么？」也只得到「不要著急」的回应。NA KAMDEN后来改讲英文，情况依旧没好转，可以看到他表情已经不太对劲。



事后访问NA KAMDEN，NA KAMDEN直接在镜头前落泪：「第一次遇到这种情况，有点尴尬，这些事情让我觉得很累……」



（*注：RICKY、陈建宇、冯俊岚、KRYSTIAN与张帅博皆为中国籍，BRAIN是华裔加拿大籍会英语中文及法语）

▼节目片段



와 보이즈플래닛 보는데 이게 머고 다 찍고 있는데 대놓고 어케 이러지 짜고 치는 거 아닌가 싶을 정도로 상식 밖임 팀원이랑 언어가 안 통한다 해도 말 도중에 왜 끊음



주황색 나캠든 : 리더, 혼자 중국어 불가능 pic.twitter.com/7Nk4UjmPy0 — (@drowsysumcolors) February 16, 2023

韩国‎Theqoo论坛‎有网友发文以截图谈此事，留言多达千则，几乎都在心疼NA KAMDEN、抨击中国练习生：「看了很心疼……」「《Girls Planet 999》也是，中国人每天都在做让人生气的事」「排挤吗？真是无言」「看播出的时候真的明目张胆无视」「还不如在中国当爱豆，为什么来韩国」「是我我也会落泪」「看影片更严重，（NA KAMDEN）身为队长想沟通却被打断，他们一直讲中文」

推特上则有网友剪辑片段，达3000多则转推，几乎也是为NA KAMDEN抱不平，不过有网友持保留态度，因为电视台Mnet「恶意剪辑」可以说是恶名昭彰，其中有网友指出NA KAMDEN的采访像是不同天录的，实际上制作组引导的主题可能完全不一样。



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