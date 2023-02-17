金旻奎首度担正主角并分饰两角考演技：《神圣的偶像》中展示冰格腹肌变身人气偶像！

二月好剧浪接浪！由「酒窝男神」金旻奎、「氧气美人」高甫洁主演的爱情奇幻韩剧《神圣的偶像》已经开播了，该剧更是二人首度担正之作，大家是不是开始追看了？

落泊天神闯荡演艺圈

改编自同名人气网漫，《神圣的偶像》讲述受万民爱戴、来自神圣世界的大神官伦布里（金旻奎饰）与魔王对战后失去意识，一夜之间穿越到无名团体「Wild Animal」的门面担当禹延宇身上！被伦布里附身的禹延宇展现了不同於其他偶像的言谈举止，却意外收获粉丝喜爱，伦布里也开啓了他既荒唐又爆笑的演艺圈生存记。



继人气韩剧《社内相亲》后，金旻奎再度出演漫改剧集，剧中他将分饰完美且神圣的大神官伦布里和无名偶像禹延宇，天差地别的人物设定让观众倍感期待；凭《再见妈妈又再见》收获人气的高甫洁则饰演Wild Animal的忠实粉丝金达，为了救出被附身的延宇，她毅然成为男团经理人，更与伦布里展开了一段纠缠不清的关系！值得一提的是，《神圣的偶像》是金旻奎和高甫洁荣升主角的首部作品，二人演颜俱备，加上李章宇、芮智媛等实力派演员联袂演出，剧集前景备受看好！



被演员耽误的歌手

在近日释出的剧照中，饰演男团成员的金旻奎不但以偶像造型示人，更大方展示结实腹肌，让女观众脸红心跳；过去金旻奎亦曾经在综艺节目上大晒歌喉，当时便有不少网民指他是「被演员耽误的歌手」，更令人期待他在《神圣的偶像》显露唱功！



《神圣的偶像》於逢星期三、四在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度；亦可一并收看《头脑共助》、《红气球》和《木偶的季节》，尽览今季人气韩剧。

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