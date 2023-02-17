《模范计程车2》今晚开播！李帝勋第一个任务就来到海外出差！

延续SBS大获好评的《模范计程车》，第二季金土电视剧《模范计程车2》也将在2月17日今晚开播了！这一季李帝勋一开始就要寻找在海外就业却失踪的青年，於是他必须出差海外前进东南亚罗〜

SBS新金土电视剧《模范计程车2》在今晚首播前率先释出打击恶人的专业计程车英雄司机金道基（李帝勋饰）的帅气剧照，延续第一季的剧情，表面为彩虹运输计程车行的基地以及司机金道基，将以自己的方式为受害者讨回公道，完成复仇心愿。第一季播出时曾创下SBS历年来金土剧收视率前四名，在网路YT频道的点阅路也突破一亿次。



《模范计程车2》同样由第一季的吴相浩作家执笔，与感性导演李丹合作，演员方面同样由热血的「彩虹五人帮」原班人马演出，包含了李帝勋、金义盛、表艺珍、张赫镇以及裴侑蓝共同登场，再度扫荡不义之风，让粉丝们相当期待。



最新剧照中可以看出李帝勋为了进行复仇而来到海外，自己也乔装为跨海就业的青年，穿著正式西装打扮的清纯模样，真的非常像是求职中的社会新鲜人，另一张照片中李帝勋一派轻松悠闲地拿著咖啡，但场景似乎来到了监狱？他是否在监狱外看著已被逮捕的恶人们？金道基再度成功复仇也是最大快人心的关键。



《模范计程车2》第一集的剧情不禁令人想到前阵子许多年轻人为求高薪前往柬埔寨就业的求职陷阱，许多人就此与家人失联，可说是相当切合台湾时事，金道基将前进东南亚营救失踪青年，自己也伪装成求职者深入险境，今晚就可看到他如何救出青年并逃离恶势力。2月17日晚间10点首播。

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