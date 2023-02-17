《社内相亲》人气副CP各自有回归新作！金旻奎《神圣的偶像》爆笑开播&薛仁雅初恋脸完美惹人爱

金旻奎《神圣的偶像》大家看了吗？薛仁雅跟张东润合作的新剧《Oasis》很快就会开播罗～！

今天要来介绍一下热门韩剧《社内相亲》里，人气副CP金旻奎和薛仁雅的新剧消息，他们各自都有新作回归，全新截然不同的角色，真的是让人太好奇啦～！



▼金旻奎主演的tvN新剧《神圣的偶像》在前天顺利开播，改编同名网路小说（也有网路漫画可追看），讲述受人爱戴的大神官－伦布里（金旻奎 饰），一夜之间变成无名偶像的门面担当「禹延宇」，展开了一段搞笑又荒唐的演艺圈适应记。



EP.1拿下了3%的成绩，算是不错的起头，和饰演经纪人的高甫洁携手主演，目前轻松又愉快的氛围，评价算是还不错。



▼预告，这封面的脸蛋真的是～帅帅帅帅帅帅帅帅帅太迷人了：



另一边，薛仁雅则是和张东润、秋英宇合作主演KBS2新剧《Oasis》，背景设定在20世纪末的80～90年代，讲述为了守护属於自己的梦想和友情，以及人生中只有一次的初恋，而奋不顾身的三个年轻人的故事。



薛仁雅饰演的吴贞心，是来自首尔的南海局长独生女，与张东润饰演的李斗学，和秋英宇饰演的崔哲雄，三人是学生时期的亲密玩伴，但残酷的命运却让他们遭逢巨变。



最新公开的剧照中，薛仁雅的初恋脸真的是太惹人爱了，不仅貌美还拥有非常有趣的灵魂，学生时期如果遇到她这样的人物，怎么可能不爱上呢？



▼《Oasis》预告，3月6日首播，两人果然都是颜霸，预告都会放他们的特写：



大家是不是很期待呢？

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