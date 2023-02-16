《代理公司》李宝英等了35年终於与生母重逢！广告内容与自身遭遇不谋而合，钢铁女强人也泪崩！（EP.11 - 12）

[有雷] 《代理公司》随著李宝英的泪水收视再创新高，曾年幼时抛弃她的生母，来到她公司成为打扫阿姨，母亲的后悔与迟来的道歉让她泪崩。老会长相当欣赏李宝英的能力，更关心她将辅助孙娜恩还是其哥哥，对立的崔常务找来昔日李宝英恩师，两人可能从友军转为敌人吗？

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高雅仁（李宝英饰）的能力受瞩目，老会长特地私下约谈她，想知道她将会协助汉娜（孙娜恩饰）还是哥哥汉秀，高雅仁却把这个问题丢回去，问会长想要她怎么做，会长则说希望她两边都不选，但绝对会让这两人造成压力。汉娜被哥哥看穿自己的心意，哥哥汉秀开始对她所爱的朴次长频频出招。





朴次长也不是省油的灯，立刻意识到了他爱著汉娜的这份心意，将成为汉娜遭受攻击的弱点，也立即确认高雅仁是否是他的对立方，高雅仁却告诉他，弱点可以善加利用而不是只能被攻击，让他开始思考下一步的策略。汉娜放出烟雾弹表示自己接受相亲，在朴次长备受羞辱时，汉娜选择挺身而出，两人的感情是否将藉此逐渐明朗化？



高雅仁的生母应徵成为VC企画的打扫阿姨，负责打扫高雅仁办公室的她，不禁趁四下无人喃喃自语，却被秘书发现她就是高雅仁的母亲，她苦苦央求秘书保密一周就好。没想到在高雅仁无预警进入办公室时，仍发现了她手里拿著儿时两人分离时的玩具手环，让高雅仁又愤怒又难过，频频质问母亲当年抛弃她的真相。



此时正在进行一个广告拍摄，内容是一位母亲因为来不及在车祸现场冲出去救下女儿而造成小女孩失去了性命，这位母亲自责不已。这位母亲表示很后悔自己当时也害怕死亡，而没能冲向前，相当后悔自责。与高雅仁母亲所说的话不谋而合，当时的她因饱受家暴威胁，担心自己被殴打致死而先将小孩送离，对孩子仍怀有歉疚。因此高雅仁在拍摄现场直接泪崩！一路开车痛哭。之后也来到母亲住处发现母亲似乎又想搬离，令她心痛不已。



崔常务找上了以前被他逼离公司，曾是带领高雅仁入行的上司前辈，高雅仁至今遇到挫折都还会来徵询意见，仍是一位不可多得的亦师亦友的伙伴。崔常务发动金钱攻势，前辈会为了五斗米折腰，而回到公司与昔日弟子高雅仁对立吗？

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