李升基公开婚期后首次官方亮相：戴戒指+假发！提及未婚妻李多寅：和她结婚是我人生中最大的决定

李升基首次在公开场合提到即将到来的婚礼。

日前，JTBC新综艺《PEAK TIME》举行了制作发布会，该节目是由《Sing Again》节目组打造，将延续《Sing Again》的框架，由已经有出道经验的偶像艺人们组团，竞争成为全球偶像的机会，李升基担任主持人，Super Junior圭贤、少女时代Tiffany、朴载范、 李起光等人人气爱豆全力加盟。



这是李升基在官宣将於4月7日迎娶李多寅之后首次在官方场合亮相，因此吸引了不少人的关注。 前段时间，李升基一直在拍摄电影《大家族》中，片中他以光头形象亮相，为了贴合角色，他很爽快得剃掉了头发，直到2月初时依旧是光头模样。 为了本次发布会，李升基特意戴了一顶与以往发型相似的假发，厚重的浏海遮住了额头，另整个人看起来有一种老实憨厚感。



而最引人注目的则是李升基无名指上戴著的戒指，不知道是订婚戒还是婚戒，总之李升基当天看上去状态很好，心情很不错。 采访期间李升基也提到了未婚妻李多寅，表示：「谢谢大家的祝福，这是我人生中最大的决定，4月7日和李多寅结婚。 因为同事、朋友们的温暖视线，最近的我过得很幸福。 作为我来说，我肯定要担起家长（一家之主）的责任，并且作为艺人的李升基也重新开始筹备作品和音乐，我会好好准备，慢慢展示给大家，希望大家继续看好我。 谢谢。」



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