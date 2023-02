李升基公开婚期后首次官方亮相：戴戒指+假发！提及未婚妻李多寅：和她结婚是我人生中最大的决定

李升基首次在公开场合提到即将到来的婚礼。

日前,JTBC新综艺《PEAK TIME》举行了制作发布会,该节目是由《Sing Again》节目组打造,将延续《Sing Again》的框架,由已经有出道经验的偶像艺人们组团,竞争成为全球偶像的机会,李升基担任主持人,Super Junior圭贤、少女时代Tiffany、朴载范、 李起光等人人气爱豆全力加盟。



Check out the photos of MC #LeeSeungGi #TiffanyYoung and #JayPark at the media showcase of #JTBC 's new variety show #PEAKTIME #피크타임 #이승기 #티파니영 #박재범 pic.twitter.com/5mr973tKng

这是李升基在官宣将於4月7日迎娶李多寅之后首次在官方场合亮相,因此吸引了不少人的关注。 前段时间,李升基一直在拍摄电影《大家族》中,片中他以光头形象亮相,为了贴合角色,他很爽快得剃掉了头发,直到2月初时依旧是光头模样。 为了本次发布会,李升基特意戴了一顶与以往发型相似的假发,厚重的浏海遮住了额头,另整个人看起来有一种老实憨厚感。



而最引人注目的则是李升基无名指上戴著的戒指,不知道是订婚戒还是婚戒,总之李升基当天看上去状态很好,心情很不错。 采访期间李升基也提到了未婚妻李多寅,表示:「谢谢大家的祝福,这是我人生中最大的决定,4月7日和李多寅结婚。 因为同事、朋友们的温暖视线,最近的我过得很幸福。 作为我来说,我肯定要担起家长(一家之主)的责任,并且作为艺人的李升基也重新开始筹备作品和音乐,我会好好准备,慢慢展示给大家,希望大家继续看好我。 谢谢。」



Check out the photos of #LeeSeunggi #TiffanyYoung #JayPark from press conference of ′#PEAKTIME′ #이승기 #티파니영 #박재범 #피크타임



