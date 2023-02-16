《代理公司》李寶英等了35年終於與生母重逢！廣告內容與自身遭遇不謀而合，鋼鐵女強人也淚崩！（EP.11 - 12）

[有雷] 《代理公司》隨著李寶英的淚水收視再創新高，曾年幼時拋棄她的生母，來到她公司成為打掃阿姨，母親的後悔與遲來的道歉讓她淚崩。老會長相當欣賞李寶英的能力，更關心她將輔助孫娜恩還是其哥哥，對立的崔常務找來昔日李寶英恩師，兩人可能從友軍轉為敵人嗎？

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高雅仁（李寶英飾）的能力受矚目，老會長特地私下約談她，想知道她將會協助漢娜（孫娜恩飾）還是哥哥漢秀，高雅仁卻把這個問題丟回去，問會長想要她怎麼做，會長則說希望她兩邊都不選，但絕對會讓這兩人造成壓力。漢娜被哥哥看穿自己的心意，哥哥漢秀開始對她所愛的朴次長頻頻出招。





朴次長也不是省油的燈，立刻意識到了他愛著漢娜的這份心意，將成為漢娜遭受攻擊的弱點，也立即確認高雅仁是否是他的對立方，高雅仁卻告訴他，弱點可以善加利用而不是只能被攻擊，讓他開始思考下一步的策略。漢娜放出煙霧彈表示自己接受相親，在朴次長備受羞辱時，漢娜選擇挺身而出，兩人的感情是否將藉此逐漸明朗化？



高雅仁的生母應徵成為VC企畫的打掃阿姨，負責打掃高雅仁辦公室的她，不禁趁四下無人喃喃自語，卻被秘書發現她就是高雅仁的母親，她苦苦央求秘書保密一週就好。沒想到在高雅仁無預警進入辦公室時，仍發現了她手裡拿著兒時兩人分離時的玩具手環，讓高雅仁又憤怒又難過，頻頻質問母親當年拋棄她的真相。



此時正在進行一個廣告拍攝，內容是一位母親因為來不及在車禍現場衝出去救下女兒而造成小女孩失去了性命，這位母親自責不已。這位母親表示很後悔自己當時也害怕死亡，而沒能衝向前，相當後悔自責。與高雅仁母親所說的話不謀而合，當時的她因飽受家暴威脅，擔心自己被毆打致死而先將小孩送離，對孩子仍懷有歉疚。因此高雅仁在拍攝現場直接淚崩！一路開車痛哭。之後也來到母親住處發現母親似乎又想搬離，令她心痛不已。



崔常務找上了以前被他逼離公司，曾是帶領高雅仁入行的上司前輩，高雅仁至今遇到挫折都還會來徵詢意見，仍是一位不可多得的亦師亦友的夥伴。崔常務發動金錢攻勢，前輩會為了五斗米折腰，而回到公司與昔日弟子高雅仁對立嗎？

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