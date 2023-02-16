李秀满被侄子爆料逃税数百亿、意图建立大麻合法赌场，aespa回归延期也是因他：「成员们看到歌词都哭了」

李秀满侄子、SM娱乐执行长李成秀今日上午发布影片，曝光李秀满在公司经营上的惊人内幕，表示全公司都在反对李秀满只图一己之利的作为！

李成秀在这支标题为「Part.1」的影片里列出李秀满14项「罪行」，其一是巨额逃税：李秀满LIKE PLANNING公司与SM娱乐2014年和2021年的合约被国税局认为有问题，结果是SM支付了数百亿税金。 为避开韩国国税局耳目，李秀满2019年在香港建立皮包公司CT Planning Limited（简称CTP），通过SM和这间公司收取SM结算前收益的6%（原本是结算后6%，现在相当於李秀满分成比例上升），堪称典型的境外逃税。



其二：李秀满反复强调种树、Sustainability（可持续性）、ESG（环境永续、社会参与、公司治理）的重要性，标榜促进文化交流云云，其实是为海外房地产事业做宣传。 李成秀透露称，李秀满计划在某国家购买地产建立大麻合法化的赌场：「李秀满主张的Music City是和赌场相连的，甚至为了让游客更尽情享受赌场和庆典而考虑让大麻合法，听到的人都劝说阻止。」 李秀满把艺人当成揽财手段，从Music City开始，目标是在全球各国建设「李秀满world」。



其三：李秀满要求制作人在多首歌曲中加入关於「种树」的歌词，例如NCT 127歌词里的「可持续」、GOT the beat歌曲《Alter Ego》中「种下一棵希望」、SMTOWN歌曲《The Cure》中「我们种下的树」等等。 aespa原本计划2月20日回归，但因为李秀满坚持在歌词里加入「种树、Just sustainability、降低1度、相生、Greensism」等词句，导致歌曲严重脱离aespa世界观，成员们看到后都大受震惊、委屈哭泣，公司内部也认为这样不可行，所以决定取消本次回归。



此外还有：要求「李秀满神格化」，例如旗下艺人公开发言时必须提及李秀满的必要性; 海外制作专辑必须与CTP签约;原计划2月3月推出的专辑全部推迟到4月以后; 降低第一季度销售额数字，以彰显「没有李秀满就没有销售额」；制作合约结束后，SM也要继续向李秀满支付以往发行专辑销售额的6%、长达70年，加上其他分红，总共多达800亿韩元。

最后，李成秀表示公开这些是因为近几年大家都在劝李秀满停手，但他反而变本加厉、甚至向热爱Kpop的青少年散播不良影响，结果就是SM决定把股价低价出售给HYBE、尽力守护余下的SM：「SM娱乐需要从头开始，展开『SM 3.0』时代。」

影片内容令韩国网友大为震惊：「起鸡皮疙瘩...」、「李秀满老糊涂了吗？」 、「老头子想钱想疯了把」、「好像邪教首领一样，职员们太辛苦了」、「种树其实说的是种大麻？」 、「房时赫收购时已经知道这些吗？」 、「救救aespa啊」。



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