李昇基公開婚期後首次官方亮相：戴戒指+假髮！提及未婚妻李多寅：和她結婚是我人生中最大的決定

李昇基首次在公開場合提到即將到來的婚禮。

日前，JTBC新綜藝《PEAK TIME》舉行了製作發布會，該節目是由《Sing Again》節目組打造，將延續《Sing Again》的框架，由已經有出道經驗的偶像藝人們組團，競爭成為全球偶像的機會，李昇基擔任主持人，Super Junior圭賢、少女時代Tiffany、朴載範、 李起光等人人氣愛豆全力加盟。



這是李昇基在官宣將於4月7日迎娶李多寅之後首次在官方場合亮相，因此吸引了不少人的關注。 前段時間，李昇基一直在拍攝電影《大家族》中，片中他以光頭形象亮相，為了貼合角色，他很爽快得剃掉了頭髮，直到2月初時依舊是光頭模樣。 為了本次發布會，李昇基特意戴了一頂與以往髮型相似的假髮，厚重的瀏海遮住了額頭，另整個人看起來有一種老實憨厚感。



而最引人注目的則是李昇基無名指上戴著的戒指，不知道是訂婚戒還是婚戒，總之李昇基當天看上去狀態很好，心情很不錯。 採訪期間李昇基也提到了未婚妻李多寅，表示：「謝謝大家的祝福，這是我人生中最大的決定，4月7日和李多寅結婚。 因為同事、朋友們的溫暖視線，最近的我過得很幸福。 作為我來說，我肯定要擔起家長（一家之主）的責任，並且作為藝人的李昇基也重新開始籌備作品和音樂，我會好好準備，慢慢展示給大家，希望大家繼續看好我。 謝謝。」



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