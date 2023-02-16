被埋没的男团生存节目《Peak Time》超强实力参赛者cover东方神起〈Mirotic〉：「这肯定是我听过最棒的版本」

网友：「全场都在为他们应援」、「隔壁节目在搞笑，这才是真真正正的认真比赛」、「我跟评审团反应一样，嘴开开」、「这肯定是我听过最棒的cover版本，live全开卖，唱功和飙高音真的疯了！」

JTBC 推出男团生存节目《Peak Time》於昨晚正式开播，参赛者们的各个舞台也成功吸引到了大批网友讨论，实力一组比一组坚强，而男团大国男儿cover东方神起经典热门曲〈Mirotic〉的超稳实力也受到关注。



《Peak Time》是以偶像海选「团队赛」出发的生存节目，为了因疫情而失去舞台，与经纪公司存在问题，或大众认知度较低的偶像团体们，提供重新出道的机会。



评审团有：Ryan S. Jhun、沈在元、朴载范、曺圭贤、金圣圭、Tiffany、李起光、宋旻浩。

▼23点组的大国男儿（Karam、仁俊、Jay）开全麦表演〈Mirotic〉，他们甚至在团内的定位不是主唱，却每一位都唱功超稳之外，高音跟合音都非常完美，舞蹈实力和魅力都属於全能型的歌手，令网友们相当赞叹：



▼舞台纯享版：



＊这首歌真的难唱到爆，大家也可以上youtube搜寻「Mirotic cover」，就可以知道大国男儿他们是真的实力很强。





▼网友说的隔壁节目《BOYS PLANET》也有参赛者cover〈Mirotic〉，年龄更小经历也比较少，所以，还有很多进步的空间：



▼另外，也放上原本的live给大家欣赏一下吧！



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