「王牌编剧」金银淑因台词太肉麻，让男演员们超尴尬！孔刘：「我还问过李栋旭这台词是在搞笑吗」

「王牌编剧」金银淑曾写过不少作品，近日 The qoo 就有网友整理金编写过的台词，因为太肉麻让男主角都超级尴尬，一起来看看吧 XD

首先是《巴黎恋人》里，韩社长说著：「宝宝呀，走吧！」这句真的让人心空啊！而朴信阳曾在《强心脏》透露：「这是什么？这在开玩笑吗？刚开始还以爲是在逗女主角，脸变得红通通的，出了一身冷汗，这种台词要怎么说啊？还一边拍一边询问周围工作人员意见，他们都说了OK，但我还是各种不确定。」



还有修赫对苔玲告白：「这里面（指著自己的心）有你！虽然不知道你心里有谁，但我心里有你，就算你不看著我，但我眼里只有你。」这也让李东健曾在《Radio Star》「吐嘈」：「现实生活中，真的有人能说出这种话吗？」



《鬼怪》中，金信对著恩晫说道：「跟你在一起的时光都非常耀眼，因为天气好，因为天气不好，因为天气刚刚好。每一天，都很美好」 成为了经典台词。孔刘曾说过：「我也确实老了，台词第一次没能马上理解，我还经常问李栋旭『这个台词是在搞笑吗？』我的品味真的是过时了啊！」



在《继承者们》中，金叹对车恩尚告白：「我...是不是喜欢上你了。」 李敏镐在采访时也曾表示：「看剧本的时候觉得这句台词很新鲜，还以为是打错字了呢！当时我心里在想，原来还可以这样告白，还有这样子的台词。」



还有《太阳的后裔》里，姜慕妍哭著说抱歉，柳时镇则对她说：「这个男人、那个男人，担心的男人也太多了吧？别那么多情，姜医生从此只担心我就好了。」 在记者会上，虽然宋仲基表示没有觉得太肉麻，但晋久则爆料：「仲基哥真的是很有男人味的性格，看了剧本后，偶尔会打电话来说『哥，这句台词也太不像话了吧！』。」



不过...这几句真的都成为经典台词啊！而金编即使不写爱情剧，在复仇剧《黑暗荣耀》中也是有不少金句，像是「我需要的不是王子，能跟我一起跳行刑舞的刽子手，才是我需要的」、「我绝不留情，也注定不会赢来荣耀」等，也期待3月10日第二部分上线啊！



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