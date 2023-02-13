Seventeen夫硕顺许愿成功！和多组人气前后辈一起challenge新歌，甚至有金在中&BTS SUGA也露脸跳舞啦

虽然舞蹈挑战（Challenge）让歌手压力很大，但看到喜欢的偶像们合作真的会很开心耶～，#夫硕顺 找哪一位合舞最让你感到惊喜呢？（连保镳大哥们也下海啦XD）
这次男团 SEVENTEEN 的小分队「夫硕顺」（BSS）推出的新歌〈Fighting〉，在音乐节目上发出热情邀约：「四代团就由我们来接手了！LE SSERAFIM、NewJeans、TXT、ENHYPEN，拜托做一次舞蹈挑战吧！爱你们哦～」
以SEVENTEEN的好人缘，除了队友们来探班的友情相助外，他们也邀请了不少圈内好友&同事一起挑战，真的是越听越热血啊～。
▼首先是 TXT 然竣和秀彬，两边的宣传服色系刚好很搭，完全就是同个团队的感觉！
@seventeen17_official#부석순 with #연준 #수빈 #투모로우바이투게더 #TOMORROW_X_TOGETHER #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
▼再来是用粉丝视角拍摄的TREASURE
@seventeen17_official#호시 #승관 with #TREASURE #트레저 #부석순 #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
▼女团方面有 LE SSERAFIM、NewJeans、VIVIZ，信飞一脸嫌弃的模样太好笑了啦～！
@seventeen17_official#부석순 with #홍은채 #르세라핌 #LE_SSERAFIM #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
@seventeen17_official #부석순 with #하니 #해린 #HANNI #HAERIN #NewJeans #뉴진스 #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
@seventeen17_official#승관 with #신비 #엄지 #SINB #UMJI #VIVIZ #비비지 #부석순 #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
▼二代团大前辈歌手：金在中，他的出现让我最为惊喜～～～
@seventeen17_official#김재중 #KIMJAEJOONG #정한 #디노 #부석순 #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
▼出了名不喜欢跳舞的 SUGA（只为防弹和粉丝们而跳），能请得动他真的太不容易啦！（最近Hoshi出演了SUGA的网路节目，藉此机会有了更多的交流）
@seventeen17_official #부석순 with #슈가 #SUGA #BTS #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
▼还有连保镳大哥们也下海啦XD
@seventeen17_official #도겸 with #경호팀 #부석순 #파이팅해야지 #BSS_Fighting 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) - 부석순 (SEVENTEEN)
更多有趣的舞蹈挑战没有放在文章中，有兴趣的读者可以点进他们的官方影片欣赏喔！可上youtube shorts和tiktok搜寻「SEVENTEEN」。
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