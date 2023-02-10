李荷妮拍《One the Woman》动作戏浑然不知怀孕了！再加上基因检测不乐观，天天都为宝宝祈祷

继李施昤又一位「最强孕妇」，原来私下并不好受啊QQ 网友都说她一定会成为好妈妈♥

李荷妮2021年演出《One the Woman》再创事业巅峰，搞笑又大快人心的内容非常受到欢迎，11月戏剧完结之后便传来恋情，隔月步入礼堂结婚，再隔一个月就是怀孕4个月的消息，好事接连。



对於怀孕，李荷妮在萤光幕前总是展现阳光态度，挺著孕肚拍摄时尚杂志，在《刘QUIZ ON THE BLOCK》也几乎笑盈盈的谈述生产过程，然而，她近日出演基督教电视台CBS节目《请让我换然一新吧》，才首度吐露从怀孕到生产不为人知的事情，在镜头前落泪。

李荷妮表示自己的丈夫是按部就班的类型，本来计画在《One the Woman》之前先进行简单的誓约仪式结婚，在11月拍完《One the Woman》之后开始进行试管婴儿，谁知道计画赶不上变化，她拍摄期间嗜睡又容易浮肿，听了丈夫建议验孕才发现自己怀孕了。

李荷妮推估是9月时，丈夫出差3个月前和她见面才怀孕的，重点是《One the Woman》有不少动作戏，她起初完全不知道自己怀孕了，而知情之后动作戏仍得拍、钢丝也得吊，她独自隐瞒著担忧、默默向上帝祈祷守护自己的宝宝。谈到此，李荷妮明显眼眶开始泛红。



顺利拍完《One the Woman》，但又有新的忧虑等著她这位准妈妈――是每位高龄产妇都会极度担心的基因检测。李荷妮回想当时，她明白高龄产妇得做各种检查，但没想到会接到通知「宝宝有可能是阳性」要再接受羊膜穿刺，还告知她可能要接受人工流产手术。

李荷妮当时怀孕18周，崩溃、精神恍惚的完成了羊膜穿刺，她说：「虽然我还没看到孩子的脸，但我内心的母爱开始萌芽了。」在SBS演技年末大赏上，她才会获奖开口先说：「洞悉生死祸福、我一切喜怒哀乐的天父……」隔日凌晨边落泪边祈祷：「请可怜我肚子里的生命……」



幸好宝宝后来确认是阴性，她也领悟到子女生病了父母的心情：「比起喜悦，我更想到其他被判定为阳性的父母与孩子。不管年龄大小，只要成为父母就会长大成人，难道就是这样吗？」

李荷妮在去年6月顺利产下健康的女儿「Joy」，她笑称自己成为女演员之间的「生产传教士」，向大家传播：「怀孕女人的特权，不要害怕，去感受身上有两颗心脏跳动的奥秘。」

得知李荷妮背后有那么一段不为人知的辛酸过程，网友们既敬佩又心疼，也对李荷妮所说的话表达赞同或有共鸣，或祝福她「一定会成为好妈妈」。

▼上述片段（已定位56:18）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻