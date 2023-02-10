比较晚出道但用四年时间荣升女主角：《头脑共助》郭善英已经是人妻！凡事也以家人儿子为先～

正在热播中的脑科刑侦韩剧《头脑共助》将在2月28日迎来结局，剧情亦随之转入直路！

除了脑科专家申河路（郑容和饰）身上的秘密被逐步揭开，琴明世（车太铉饰）和拍档薛素贞（郭善英饰）、前妻金莫兰（芮智媛饰）的三角关系同样引发关注！向来胆小的素贞经历意外后性情大变，更被河路诊断为具有反社会人格；她却意外发现自己爱上明世，更在河路的鼓励下利用「科学方法」示爱，却吓得爱人跌落山崖，令人啼笑皆非！



一度考虑引退

戏中薛素贞因不擅表达导致感情空白，私下的郭善英却是幸福人妻！现年39岁的她早於2015年与圈外男友结婚、翌年诞下一子，婚后她为了照顾家庭，一度萌生退意，幸好她在不久后便继续出演音乐剧，还在2018年开始参与戏剧演出，去年更荣升女主角！谈到在短短四年间名利双收，郭善英笑言：「我休息时通常都会留在家里，外出时则常常戴著口罩和帽子，所以不太会被人认出；不过我经常乘搭公共交通工具，当我听到有人对我说『很喜欢你』时，我很感激、也觉得自己要更努力。」



当妈变得感性

结婚生子是不少女演员的禁忌话题，郭善英却认为那是她的重要养分：「结婚产子后，我的感性和演技都发生了变化；当妈妈之后有更多机会去感受生活和想事情，对於演出时会起到很微妙的作用。」她也感性地表示家人永远第一，不过这位害羞妈妈竟自爆从不和儿子看剧：「我不会和孩子看剧，只会和他一起看动画，他知道妈妈是『电视上的人』，但我从未向他展示过。」



由郑容和、车太铉、郭善英和芮智媛主演的脑科刑侦喜剧《头脑共助》讲述两个无法忍受彼此的男人——拥有「非凡大脑」的天才神经科学家申河路（郑容和饰）与吊儿郎当但个性善良的刑警琴明世（车太铉饰），为了解决各种有关罕见脑部疾病的案件，在互相折磨中展开特别合作的故事。剧集逢星期一、二深夜在「黄Viu」上架，香港观众可以免费紧贴进度；亦可一并收看《红气球》和《木偶的季节》，尽览今季人气韩剧。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻