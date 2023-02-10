《成均馆绯闻》主演朴有天、朴敏英、刘亚仁接连引发争议！韩网友：「这部剧真的无法再重追了」

在2010年播出《成均馆绯闻》改编自同名小说，讲述发生於朝鲜时代、禁止女人进入成均馆的青春四人帮之爱情故事。高收视率加上综合症级的人气，朴有天、朴敏英、宋仲基、刘亚仁等4位主演都获得喜爱。

给观众带来「传奇电视剧」的他们，在13年后的今天，成爲各种争议的主人公，最近发表再婚和老婆怀孕消息的宋仲基是唯一没有争议的活动。



首先，朴有天在2019年的记者会称：「绝对没有吸毒，如果有，就会退出演艺圈。」结果同年7月，因违反毒品管理法被判有期徒刑10个月、缓期2年执行。不仅是毒品，2016年的性丑闻、2021年的女性粉丝和性丑闻也浮出水面，还有双重合约、贪污等争议。



而朴敏英则因前男友相关的争议，形象受到打击。前男友姜某被怀疑是虚拟货币交易所 Bithumb 的实际所有者、隐居的财阀，韩媒还曝光朴敏英的亲姐姐被登记爲社外理事。结果在恋爱报导隔天，朴敏英也火速宣布分手，目前姜某因涉嫌渎职、贪污等被拘留。



8日，刘亚仁涉嫌非法注射异丙酚（牛奶针）给大众带来冲击。TV朝鲜报导：「被称爲『票房保证支票』的30多岁电影演员A某6日因涉嫌经常注射异丙酚接受警方的调查。在多家医院经常注射异丙酚的情况被捕捉到。」随后，UAA方面回应：「刘亚仁最近接受警方关於异丙酚的调查，积极配合所有相关调查，对存在问题的部分将积极予以澄清，很抱歉让大家担心了。」



主演接连陷入争议，也让韩网友表示是现在很难再重追的电视剧。韩网友：「原作是我非常喜欢的小说...希望能重新拍成电视剧」、「只有真正的成均馆大学生活下来了...」、「真的很喜欢具龙河，真是万幸」、「真的只有宋仲基活下来了」、「反正这部剧是因爲朴有天才看不了的」、「从马桶开始就丢弃」、「朴敏英爲什么是连坐制啊？姐姐不是亲自介入了吗？」等等。

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