「孕婦也可以很性感」李荷妮臨盆前拍攝畫報被封「韓國Rihanna 」！IG吸引整排藍勾勾留言

這位「孕媽咪」真的太帥了！圈內好友秀英、孔明、鄭好娟等人都跑來留言了！

近年以《炸雞特攻隊》（雞不可失）、《One the Woman》（雙重人生／雙面超女）屢創事業高峰的李荷妮，去年底認愛並迅速步入禮堂，今年初也傳出懷孕好消息，預產期就在6月。

將臨盆前，她接受了時尚雜誌《Vogue》邀請拍攝了一系列畫報，坦露孕肚展現孕婦之美，在韓國國內被認為非常大膽具突破性、打破了對孕婦的刻板印象，甚至有韓媒封她為「韓國Rihanna 」 （蕾哈娜）。



▼ Rihanna 4月也挺孕肚為《Vogue》拍攝畫報



李荷妮在雜誌專訪中表示自己原先也擔心自己就要臨盆了，但拍攝過程相當享受，還說：「不知道什麼時候還能挺著肚子盡情拍照。」她表示想讓大眾了解女性身體的奧秘，想傳達孕婦也可以隨心所欲穿搭、也可以很性感的想法。

網友看了李荷妮的畫報感到相當帥氣，紛紛讚嘆「真的很時尚」、「太帥了吧」、「很適合MIU MIU（服裝品牌）的短上衣」、「 MIU MIU 繼走秀模特兒之後最適合的人」。也有人把注意力放在她除了肚子以外不變的體態，留言：「只有肚子變大了，其他地方感覺更纖細」「懷孕也不會長胖？」「肚子都出來了，還是能感覺到腹肌啊！」

李荷妮在IG上發布一系列照片並公布了孩子小名「Joy」，還引來一排藍勾勾名人留言，包括少女時代秀英、Rain、陳瑞妍、李源根、孔明、李海英、盧弘喆、宋玧妸、金娜怜與鄭好娟，顯現了李荷妮的好人緣，還有「孕婦李荷妮」與尚未出世的Joy之魅力。



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