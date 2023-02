ENHYPEN马尼拉机场遭无故搜身、机场人员转头笑＋手机录影击掌，引韩网众怒：这是骚扰吧！

执法人员被批评「不专业」,引起粉丝强烈不满。

近日韩团ENHYPEN在出国时疑遭受不当对待,引起轩然大波。正在举行巡回演唱会的他们,日前抵达菲律宾马尼拉准备开唱,现场吸引许多粉丝接机,没想到竟意外发现成员遭机场人员无故搜身,而引起众怒。



影片中成员经过检测机器后,有名女性安检人员在旁,除了要求拉下口罩确认身分,也要搜身检查。但是影片中拍到该人员检查到一半时,突然转头偷笑。网友质疑,机场通常在登机门前才会要求旅客拉下口罩,且不明白「为什么边搜身边笑?」



除此之外,成员在经过搜查后各自拿取行李,一旁的机场工作人员皆以手机全程录影,甚至伸手和成员「要求击掌」,更让粉丝感到不满,使机场深陷专业危机。



Wow seriously the MNL NAIA airport staff turn the security baggage check area into Enhypen hitouch session, instead of a table it's the freaking luggage conveyor belt \\ #NAIA #MIAAdoBetter pic.twitter.com/JjJpEz0sr8