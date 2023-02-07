太震撼！《Trolley：命运交叉点》新一集让观众呐喊「疯了」「这不是爱情剧」！（EP.13）

由金贤珠与朴喜洵主演的《Trolley：命运交叉点》，从开播以来就以浓浓的悬疑氛围吸引观众，12集就抛下震撼弹数度反转，昨晚（7）播出的最新第13集更上层楼，让观众直呼「疯了」。

（以下提及剧情）



昨晚播出的集数是《Trolley》第一次没有主题，先以空格「＿」取代（不过Netflix版本直接剧透了XD）。故事从金惠调（金贤珠 饰）发现南中道（朴喜洵 饰）说谎，知道了南中道隐瞒南智薰死亡当日的事开始，她对南中道的不信任逐渐加深，再加上陈丞喜（柳贤庆 饰）无预警曝光了当年荣山发生的事，金惠掉跌入低谷。

陈丞喜突然曝光事情，姜弘循（张光 饰）措手不及，但试图和禹珍硕（金美京 饰）交换条件，不想让《南宫率法》通过。另一边南中道在得到金惠调同意上电视后，也马上和崔基永（奇太映 饰）谈合作，要崔基永拿出李流新非法炒地皮的证据。姜弘循和南中道的政治斗争打得正火热。



金惠调才刚答应上电视，后续又有一连串她没想过的事袭向她来。一是金秀彬的事，她从妇产科朋友（也是润曙朋友的妈）那边证实了金秀彬没有怀孕，还得知小孩根本不是南智薰的，不过金惠调还是选择先关心金秀彬而非责骂。二是金惠调听了南中道的自白，同理了他同样自责害了南智勋。

然而……趁著雨天金惠调出门查看修复室状况，金秀彬找上了金惠调说出自己这些天来真正埋藏的秘密――南中道和玄丽真（徐正妍 饰）外遇了，南智薰因此想和南中道理论，岂知就没有回来了……最后揭晓，原来这集的主题是「不贞」。



看完此集，不少观众震撼不已在Twitter上讨论「疯了」，还有人搭配哏图表达自己的惊讶程度，另外还有人留言「靠背啊，这不是爱情剧」（按：《Trolley》标榜悬疑爱情剧）、「睡前看Netflix，直到现在还失魂落魄」、「那些男人都浸入海里吧，秀彬惠调Happy Ending」。

虽然不少网友表示反转太突然、有可能外遇只是「诱饵」（诱导你继续看下一集），不过先前就有一些网友从剧中找到蛛丝马迹，例如第1集就有网友认为南中道抱著南智薰哭「很像作秀」，10几集开始南润曙痛恨外遇也像铺哏，第12集也有网友猜测南中道就是外遇还杀了自己儿子。

文末补充小编一些意见，小编只觉得看完13集「很难过」，原来从第1集就铺陈的金惠调送的「红色外套」，正象徵著金惠调的母爱。即便那天上午金惠调责骂了自己，南智薰还是要维护「妈妈」，勇敢质问南中道，为了维护妈妈，他甚至和那件红色外套一起坠入汉江……

「红色外套」也讽刺的引出了南中道的毫无人性、父爱的消失殆尽，他践踏金惠调的母爱，让穿著红色外套的儿子坠河、让金惠调失去了儿子并为此自责，还让金惠调看见自己如何摧毁儿子名声。

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