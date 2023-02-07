ENHYPEN馬尼拉機場遭無故搜身、機場人員轉頭笑＋手機錄影擊掌，引韓網眾怒：這是騷擾吧！

執法人員被批評「不專業」，引起粉絲強烈不滿。

近日韓團ENHYPEN在出國時疑遭受不當對待，引起軒然大波。正在舉行巡迴演唱會的他們，日前抵達菲律賓馬尼拉準備開唱，現場吸引許多粉絲接機，沒想到竟意外發現成員遭機場人員無故搜身，而引起眾怒。



影片中成員經過檢測機器後，有名女性安檢人員在旁，除了要求拉下口罩確認身分，也要搜身檢查。但是影片中拍到該人員檢查到一半時，突然轉頭偷笑。網友質疑，機場通常在登機門前才會要求旅客拉下口罩，且不明白「為什麼邊搜身邊笑？」



除此之外，成員在經過搜查後各自拿取行李，一旁的機場工作人員皆以手機全程錄影，甚至伸手和成員「要求擊掌」，更讓粉絲感到不滿，使機場深陷專業危機。



Wow seriously the MNL NAIA airport staff turn the security baggage check area into Enhypen hitouch session, instead of a table it's the freaking luggage conveyor belt ＼＼ #NAIA #MIAAdoBetter pic.twitter.com/JjJpEz0sr8 — Moonbaby(@guchaetama) February 6, 2023

機場方面已經出面說明，表示針對影片中的不當行為，「正在調查涉案員工」，不會容忍任何不專業行為，而ENHYPEN方面則未發表任何回覆。



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