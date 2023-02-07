《神圣的离婚》演技派演员大集合！金成均将饰演曹承佑学生时期形影不离的好友

JTBC新作《神圣的离婚》将接档目前热播中的李宝英《代理公司》，剧情描述专业离婚律师申成汉（曹承佑饰）所遇见的曲折案件与故事，也将详细呈现「离婚」这条路上所可能遇上的艰难挫折。由演技派演员曹承佑、金成均、丁文晟以及韩惠轸共同演出。

而百变演员金成均在剧中将饰演曹承佑律师事务所的事务长张亨根一角，与学生时期好友申成汉感情相当好，不过这个事务所可能一个月都接不到一件委托案，事务长则是在公司负责碎碎念自己的律师好友，不过与其他律师事务所不同，无论有没有委托工作，他们都只关注自己想做的事。



事务长张亨根时常占老友申成汉的便宜，一方面也细心地维持著办公室，不知道的人还以为他是法律界的老手，但其实张亨根完全没有法律业界的经验，他之前曾是商业相关公司出身的，辞去了颇有发展前景的工作，来到律师好友的公司担任事务长，当然有著不得已的理由。



张亨根也是三个朋友中最先走入婚姻的人，但他与太太现在的状态却是已经分居，正在准备离婚中。申成汉因此提议朋友到自己的办公室上班，而张亨根也因为与朋友们相处而度过了艰难的时期。张亨根拥有对人体贴的温暖特质，演员金成均将展现出写实演技，相信将再度让观众们产生高度共鸣。《神圣的离婚》即将接档《代理公司》在3月4日晚间首播。



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