SM娱乐内斗有结果了？创始人李秀满被夺权踢出公司，SM是否会迎来改革潮

知道SM娱乐公司的人，一定知道李秀满，因为SM就取自他名字的首个字母，然而这位SM娱乐的创始人却被踢出公司。

本月3日，SM娱乐的共同代表李成洙和卓英俊突然宣布李秀满将退出公司运营，并宣布SM娱乐今后将结束李秀满一人独揽大权的制作体系，开启以五个制作中心以及公司内部厂牌、外部厂牌各自独立制作音乐的「SM3.0」多线制作体系。 新闻一出坊间就嗅出了SM娱乐内斗已经放到了明面上，甚至内斗已经有了结果。

6日，歌手兼演员金民钟指责李、卓二人在发表「SM3.0」体系之前既没与李秀满商议，也没和公司员工讨论过，随后更是单方面发表了李秀满退出的重磅消息，很显然金民钟选择站在了李秀满这一边。

李秀满称得上是K-POP界的教父，SM娱乐也是韩国三大巨头经纪公司之首，有著完整的练习生训练体系和运营模式，培养出的BoA、东方神起、少女时代、Super Junior、f（x）、SHINee、EXO、Red Velvet人气席卷亚洲。 而随著李秀满年龄的增长，近几年韩娱圈不断传出独断专行的李秀满已经不适合SM娱乐未来的发展，不少人对他这次被夺权踢出公司并不感到惊讶。



在Blind（企业匿名社区，需企业工作证认证才能登录）上，有SM娱乐的员工留言反对金钟民，批评他沉醉於往日辉煌，看不到SM娱乐近些年市值和利润的暴跌，还有员工留言李秀满应该在所有人还在鼓掌时急流勇退。

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