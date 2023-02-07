《神聖的離婚》演技派演員大集合！金成均將飾演曹承佑學生時期形影不離的好友

JTBC新作《神聖的離婚》將接檔目前熱播中的李寶英《代理公司》，劇情描述專業離婚律師申成漢（曹承佑飾）所遇見的曲折案件與故事，也將詳細呈現「離婚」這條路上所可能遇上的艱難挫折。由演技派演員曹承佑、金成均、丁文晟以及韓惠軫共同演出。

而百變演員金成均在劇中將飾演曹承佑律師事務所的事務長張亨根一角，與學生時期好友申成漢感情相當好，不過這個事務所可能一個月都接不到一件委託案，事務長則是在公司負責碎碎念自己的律師好友，不過與其他律師事務所不同，無論有沒有委託工作，他們都只關注自己想做的事。



事務長張亨根時常佔老友申成漢的便宜，一方面也細心地維持著辦公室，不知道的人還以為他是法律界的老手，但其實張亨根完全沒有法律業界的經驗，他之前曾是商業相關公司出身的，辭去了頗有發展前景的工作，來到律師好友的公司擔任事務長，當然有著不得已的理由。



張亨根也是三個朋友中最先走入婚姻的人，但他與太太現在的狀態卻是已經分居，正在準備離婚中。申成漢因此提議朋友到自己的辦公室上班，而張亨根也因為與朋友們相處而度過了艱難的時期。張亨根擁有對人體貼的溫暖特質，演員金成均將展現出寫實演技，相信將再度讓觀眾們產生高度共鳴。《神聖的離婚》即將接檔《代理公司》在3月4日晚間首播。



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