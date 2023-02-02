画风太清奇了！SJ圭贤自曝绯闻：我和严基俊还没分手哦～XD

哈哈哈哈哈，Super Junior忙内圭贤和这位男明星的绯闻是他无法跨过去的坎！

早在几年前就有小道消息称，爱豆A某和音乐剧演员B某因为合作作品而相爱了，当时有传当事人是SJ圭贤和严基俊。 后来谣言越传越烈，圭贤为此在录制综艺节目时特意澄清了此事，连他本人都觉简直太搞笑了。 圭贤在认可传闻荒诞的同时还故意称呼严基俊为「亲爱的」。



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SJ圭贤谈及「绯闻对象」！「看到消息觉得非常好笑 还当面称对方『亲爱的』」

白色情人节当天圭贤和严基俊在舞台上的互动！哈哈哈，难怪会传出绯闻XD

事情过去了好些年，旧事又一次被提及，这次让圭贤回忆旧事的是SJ的哥哥们。 熟悉弟弟一切黑历史的银赫先发言称「澄清那件事也很搞笑」，表现出了对荒唐绯闻的无语。 圭贤说道：「当时基俊大哥还发短讯问我'听说我和你在交往？ '，我回复了一句'对，亲爱的'，当时被他臭駡了一顿。 」 一旁地利特故意问道：「那么你们分手了吗？ 」圭贤立即回答：「没没没，当然没有。 」非常强烈地否认了哥哥的说法，「现在还维持著非常好的关系，我生日的时候他还送了一张10万块的商品券。 」



对於圭贤和严基俊的相处方式，SJ的成员们也感到惊叹，最后神童以「你俩就是在交往」一锤敲定他们的关系。

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