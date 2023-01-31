李荷妮LEE HANEE最新电影《幻影》展现前所未有的高强度打斗动作戏码！变身女打仔

演员李荷妮LEE HANEE日前顺利升格为人母，而她在韩国也为了最新电影作品《幻影》勤跑舞台问候行程，片中她有著许多场高强度的动作戏码，也是片中最关键的人物角色之一，再度让观众们对於她的既有印象改观。

即将於2月3日在台上映的电影《幻影》，背景设定在1933年的京城，当时民间有著抗日组织「黑团」，并且派出间谍「幻影」执行任务，为阻挡日本人来到朝鲜总督府就职，决定在当日发动叛变行动。而消息走漏於是警卫队长找来了「幻影」的嫌疑人等，并将其集结在悬崖边的饭店中，一日后誓言揪出「幻影」。李荷妮LEE HANEE在电影中有著细腻的内心戏演技以及超高强度的动作戏码，表现非常活跃出色。



李荷妮LEE HANEE在《幻影》中从一开始就看得出正在暗中秘密进行任务，而当她几乎快要被逼问指认出就是「幻影」的时候，更是让观众们为他捏了把冷汗，而她还有多场戏必须与影帝薛耿求（薛景求）有近身肉搏争斗，李荷妮的力气一点也不输给男生，片中多次与她交手的薛耿求都不禁问她「你都不会累吗？」两人势均力敌。李荷妮的演出也引发观众们的讨论，许多人因为此作品成了她的「幻影」粉丝〜



《幻影》电影围绕著李荷妮LEE HANEE而展开，她也是引领著整部电影剧情走向的关键人物，加上这部电影其实相当著重在女性角色的刻画，从一开始的李絮，到后续表现超帅气让许多观众们入坑的李荷妮与朴素丹（朴素谈），以及售票员李周英，每一位都发挥了自己的最强韧性。《幻影》将於2月3日在台上映。



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