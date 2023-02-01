会复仇的不只宋慧乔！《代理公司》李宝英的职场复仇更精采！收视率屡创新高力压同时段《浪漫速成班》！

复仇剧总带给观众们代理满足的快感，除了正在等待下半部的《黑暗荣耀》引发高度讨论以外，其实由李善均与文彩元所主演的SBS《法钱》，以及李宝英主演的JTBC《代理公司》也上演著复仇戏码，尤其李宝英在《代理公司》中的职场复仇相信更能令上班族的你我感到大快人心。

JTBC周末播出的电视剧《代理公司》目前正播出8集，收视率也来到了12％力压同时段tvN的话题作品《浪漫速成班》，虽然这部电视剧没有华丽卡司，剧名也不算太吸引人，但是却同样有著一点开就停不下来的魔力，看著李宝英从第一集靠实力晋升却是恶梦的开始，面对公司等著看她笑话的所有同事与高层们，被架空的她该如何谷底翻身！



JTBC继推出《财阀家的小儿子》缔造高收视率与话题性之后，接档的《代理公司》著实有著不小压力，不过从一开播的4％左右收视率直直往上冲到现在的12％，展现剧情高度吸引力。而李宝英出道以来首度挑战办公室职场题材，从小被母亲抛弃的她立志靠自己，放弃了朋友放弃了爱情，只为证明自己的成功而成为一个事业女强人，正当她以为正在享受荣耀的一刻，换来的却是周围所有人的嘲笑……



《代理公司》剧中描述著相当多职场细节，尤其是诡辩的人心以及职场惯用的手段，以及必须选边站的情况，被摆了一道的李宝英开始著手复仇计画，建立起自己的团队，与公司内陷害她的人对立，甚至赌上自己的职位，公司没有人能像她这么狂！气势压倒全场当然也得端出相对应的成绩单。剧中的李宝英受尽委屈，却告诉自己「绝不逃避」，让人想起同样化悲愤为力量的《黑暗荣耀》宋慧乔。



《代理公司》的设定虽是利用广告公司为背景，演出的却是女性在职场中晋升的潜规则，女性必须兼顾育儿家庭等等的辛苦，以及职场上对下、派系分布、以及如何树敌或找到盟友，都有著深刻的描述，职场百态简直都能在这部剧中一网打尽，加上李宝英饰演孤儿出身，靠一个人走到今日的位置，虽然表面上过得光鲜亮丽，精神上却受到相当大的折磨，也说明现代人普遍存在的一些心理疾病，常来自於生存的压力。《代理公司》广告人李宝英总有创新解法，让大家拭目以待。



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