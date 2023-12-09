【感触+讨论】大家会对以暴制暴、私刑正义题材感到疲倦吗？

前段时间看南柱赫的《非法正义》，开头就让小编很有感触，想起最近在韩网颇有讨论度的几个社会事件，不禁猜测韩国不厌其烦地拍私刑正义题材，也许算某种意义上的「一方水土养一方剧」...？

以暴制暴代理复仇之类的题材在韩剧里一直很有存在感，从《坏家伙们》到《模范计程车》《黑暗荣耀》《黑道律师文森佐》《弱美男英雄》《少年法庭》，大至对抗社会不公不义，小到反击校园霸凌，可谓长盛不衰。 而最近的几个社会话题事件，也确实让人忍不住想像有法律之外的存在对恶人做出惩罚。



上个月，首尔某公寓有国小生从10几层楼向下丢石头，击中一名70代老人的头部致其死亡，当时老人的配偶也在身边。 因为加害人未满十岁无法进行任何刑事处罚，这件事甚至没有立案，只进行调查就在3天后结束了。 令人格外愤怒的是，被害老人当时正在搀扶腿脚不便的配偶上楼梯、移动速度很慢，而现场共发现3个拳头大的石头，让人难免怀疑犯案学生是否故意。 老人的儿子悲痛又无奈：「我该怪谁呢，怪小孩的父母吗，还是怪这个社会？只觉得委屈慌乱，觉得父亲不幸。 」



今年6月，大田也发生一件让人无语的案件，某80代阿伯大白天按门铃进入某80代阿嬷家，二话不说进行性侵，幸好阿嬷儿子回家才将其制服交给警察。 然而警方以阿伯年事已高且没有逃跑嫌疑为由，调查完身份信息就放了回去，只口头警告不要靠近阿嬷。 结果就是加害者照常在附近闲晃，阿嬷却怕得不敢出门。 阿嬷家人很委屈：「究竟谁是罪犯，谁在蹲监狱呢？」



今年8月，30岁男性崔某在首尔冠岳区某登山路对素昧谋面的女教师强暴未遂将其杀死，崔母却表示儿子是校园霸凌受害者、没钱对受害家属进行赔偿。 崔某犯案前4个月就购买了当天用来施暴的指虎，并提前探查CCTV监控死角地带，还在手机里写下「勇者拥有美女」「人要抓住机会」等字句。 崔某回忆当时用指虎击打受害人多次，见对方仍有意识便说：「你这个石头脑袋，为什么不昏倒？」崔某强调没有杀人意图、只想让她放弃抵抗，但最终女教师死於窒息缺氧造成的脑损伤。 崔母出庭时一面向被害家庭致歉，一面表示儿子读高中时曾遭受校园暴力、恳请轻罚，且没有财力赔偿损失：「我们也要生活啊。 」崔某还被挖出服兵役期间曾持枪出逃，后确诊抑郁症，但没有获得治疗和帮助。



最让人窝火的一是，以「《黑暗荣耀》原型人物」获得不少关注和应援的女生表艺琳，最终没能获得加害者道歉，以结束生命收场。 表艺琳读书时遭到长达12年的霸凌，加害者如今拥有体面的工作和身份，反过来告她损害名誉，因为她「公开了确实存在的事实」。 此外，表艺琳还不断被网路质疑声音和跟踪狂困扰，4月一度试图轻生，最终在今年10月留下影像遗书后溺亡。



去年轰动一时的「釜山回旋踢事件」就更不用赘述，最近居然有人多次传DM给受害人进行辱骂、说她活该被打，也让人觉得十分无语。这个人目前已经被立案调查，结果未知。



很多事情从法律上来讲也许没有问题，但情理上著实让人难以接受。如果经常接触到这类让人愤怒又无奈的社会事件，也许真的会渴望有彩虹运输或治安维持者存在吧？



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