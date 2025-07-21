《苦尽柑来遇见你》李浚荣有望9月推出全新SOLO专辑，时隔5年再展歌手魅力！

男团U-KISS出身的演员李浚荣，近几年在《D.P：逃兵追缉令》、《苦尽柑来遇见你》《弱美男英雄class 2》等多部影视作品中展现出优异演技。 今日据多位业界人士透露，李浚荣将在9月推出SOLO专辑，所属社已作出回应！

李浚荣於2014年以U-KISS新成员身份出道进入演艺圈，自2017年起透过tvN水木剧《付岩洞复仇者们》正式展开演员活动，陆续出演Netflix剧集《D.P：逃兵追缉令》《假面女郎》《苦尽柑来遇见你》《弱美男英雄class 2》、Disney+剧集《篡位》等剧集，以及《解禁男女》《勇敢的市民》等电影，以亮眼的演技实力稳固了自身地位。





与此同时，李浚荣对音乐的热情从未减退，曾多次为主演剧集如SBS《Good Casting》、MBC every1《拜托不要见那个男人》《以一当百执事》等演唱OST，还在2017年参加偶像重启选秀节目《The Unit》，并以第一名成绩加入限定组合UNB。 今年4月，李浚荣更做客KBS 2TV音乐节目《The Seasons：朴宝剑的Cantabile》，独唱〈如果是我〉并与Apink郑恩地合唱〈这夜过去以后〉〈DREAM〉，作为歌手的实力再次令观众眼前一亮。



19日至20日，李浚荣在首尔梨花女子大学三星堂举行亚洲巡回粉丝见面会「Scene by JUNYOUNG」与粉丝们见面交流。 据所属社透露，尽管行程繁忙，李浚荣仍积极投入新专辑的准备、展现对音乐的不变热忱，唯具体发行时间尚未敲定。



李浚荣曾在2019年和2020年发行两张SOLO专辑《GALLERY》和《AMEN》，此次睽违五年再次展开歌手活动，令粉丝们倍感期待。



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