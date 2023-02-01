钢琴家→律师！曹承佑主演新漫改剧《神圣的离婚》将於下月（3月）4日首播，官方公开海报、剧照

《三十九》有「闺蜜团」孙艺真、田美都和金智贤，《神圣的离婚》则有「男人帮」曹承佑、金成钧和丁文晟！





JTBC新周末剧《神圣的离婚》预计下月（3月）4日首播。由《金科长》、《Run On》李在勋导演执导，《戏子》、《男朋友》、《三十九》刘英雅编剧执笔，曹承佑、金成钧、丁文晟、韩惠珍等主演。

该部作品改编自同名网漫，剧情描述专业离婚律师申成汉（韩语中可译为「神圣的」，由曹承佑饰演）所遇到的曲折离奇的故事，也将呈现所谓「离婚」、这条艰难的道路上所遭遇的种种。已届不惑之年的三位男主角，从初中时期便相识。剧中也将展现3个男人之间的友情，和各自的人生课题。







曹承佑饰演的「申成汉」出生於富裕家庭，从小到大无须羡慕他人。原本主修钢琴的他，在德国的音乐大学担任教授。某天，他接触到令人震惊的消息，为了确认真相而在39岁通过司法考试、成为离婚专门律师。至於为什么专门擅长离婚诉讼，他有著与众不同的隐情。









不只职业从钢琴家变成律师，申成汉的喜好也有著180度的大转变。原本沉浸於古典乐，现在沉迷於民歌；原本只喝葡萄酒，现在则是红酒杯里装烧酒，但不忘配上乳酪条。期待在《神圣的离婚》里看到曹承佑更多不同样貌！

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