《黑暗荣耀》第二季的伏笔！主动关心同珢，像「三神奶奶」般存在的「房东奶奶」真实身份让人好奇！

由宋慧乔、李到晛、林智妍主演的《黑暗荣耀》讲述校园暴力受害者精心布局的复仇故事，共分成两季，第一季8集播完后还留下不少剧情伏笔，让观众们都期待第二季的到来。

剧中，文同珢（宋慧乔 饰）的房东奶奶（孙淑 饰）除了是文同珢的房东，也是朱如炡（李到晛 饰）的房东，真实身份让人好奇。



第1集中，房东奶奶对第一次来到家里的文同珢说：「你终於来了！我等你好久！」就像是金银淑编剧《鬼怪》中的三神奶奶登场一样。房东奶奶用对著天空吹奏喇叭的「恶魔的号角」代替对著地面吹奏喇叭的「天使的号角」作为礼物欢迎她。「恶魔的号角」因姿态傲慢而得名，且只有在夜晚才会发出香气，似乎在爲文同珢的复仇吹响号角。



此外，房东奶奶更用低价把房子陆续租给文同珢和朱如炡，一边检查文同珢的电费和水费，也早就知道她的职业，租的房子还很刚好就在朴涎镇（林智妍 饰）家里对面，像是神一样的存在，默默地帮助文同珢。这也让不少观众猜测房东奶奶可能是尹昭熙或是其他受害者的家属，感觉第二季戏份应该会不少！

《黑暗荣耀》第二季确定於3月10日上线，先公开的预告是文同珢写给朴涎镇的最后一封信，并穿插许多尚未公开的剧情画面，看完真的....好想快点看到啊！

（延伸阅读：《黑暗荣耀》第2部公开特别预告，近2分钟影片埋下超多伏笔！「涎镇呐，这是我给你的最后一封信」）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻