你心目中「赵寅成」的人生CP是？与四大女神孙艺真、宋慧乔、孔晓振、韩孝周创下经典场景

近期在Disney+热门韩剧《Moving 异能》（Moving 超异能族）中，赵寅成与韩孝周的CP感超强，丰满的人设让剧迷们热烈关注！

回顾过往，你心目中「赵寅成」的人生CP是跟谁呢？



▼ 2003年电影《缘起不灭》（假如爱有天意）赵寅成与孙艺真，校园情侣氛围的雨中慢跑画面，用外套遮雨的画面，至今仍是各大作品模仿的经典场景。



▼ 2013年SBS韩剧《那年冬天风在吹》赵寅成与宋慧乔，守护著失明且孤独的她，又虐又甜的剧情，最经典的棉花糖之吻融化了许多剧迷的心。



▼ 2014年SBS韩剧《没关系，是爱情啊》赵寅成与孔晓振，患有思觉失调症的小说作家&患有性焦虑症的精神科医生，在同个屋檐下抚慰著彼此心灵，治愈又笑中带泪的经典作品，也抚慰了观众们的心～。



▼ 2023年Disney+韩剧《Moving 异能》赵寅成与韩孝周，拥有飞行能力的国情院黑色要员&拥有超常五感能力的情报分析官，原本是因为任务而接近却爱上了对方，还生下了儿子继承了两人的能力。



当然出道25年的他，累积了非常多部的作品，也欢迎读者们留言跟我们分享最令你印象深刻的「赵寅成」人生CP。

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