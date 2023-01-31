演技尬到极点！《代理公司》孙娜恩暴怒一口喝下香蕉牛奶：看到鼻孔好出戏

随著电视剧《代理公司》剧情的推动，女配角孙娜恩的演技被韩国网友骂惨。

《代理公司》讲述了大型广告代理公司「VC企划」的创意总监高雅仁（李宝英 饰），19年来像没有感情的机器一样工作，终於登上了业界第一的位置，获得了成为集团内第一位女高管的荣誉。 与「高雅仁」唱对台戏的则是「VC企划」的财阀三世「姜汉娜」，在李宝英强大的演技和气场之下，孙娜恩根本担不起女二的戏份。



从《代理公司》首播开始关於孙娜恩的演技争议就没有断过，台词吐字不清、语音语调不和谐、面瘫式表情演技等被观众们骂了一个遍，已经有观众吐槽导演和编剧根本选错了人。 虽然孙娜恩是爱豆团出身，但也有10年的表演经验了，怎么完全没进步呢？

电视剧开播初期韩网上一面倒地批评孙娜恩演技烂时，有人猜测是前公司或者Apink的粉丝故意买热搜黑她，因为2021年孙娜恩加盟YG娱乐，并於去年退出了Apink，才有了的猜测。 越是这种时候，孙娜恩越应该用实力证明自己，电视剧开播前大众想像的是「孙娜恩的演技没有被李宝英碾压」、「孙娜恩财阀三世穿搭」等词条频上热搜，没想到随著剧情的深入，等到的却是全网狂批她演技烂。



第6集中，秘书用银盘装著香蕉牛奶端到姜汉娜面前，还转达了代表的话：「汉娜呀，要不要帮你插好吸管」。 姜汉娜气得齐心不稳，胸脯起起伏伏，愤怒地朝著女秘书大喊，一字一字「对，帮我插好吸管」，接著拿起香蕉牛奶一口一口吸干净，全程脸色难堪，除了瞪眼就是瞪鼻孔，让人看得很尴尬。 这场戏中主要强调代表对身为常务的姜汉娜的失望，想要以香蕉牛奶来「羞辱」或是「提醒」已经长大成人的姜汉娜，大家期待看到的是姜汉娜虽然愤怒却克制的神情和动作，而非像现在剧中那样喜怒哀乐全部放在脸上，内心情感全靠五官来表达，毕竟连姜汉娜自己也说「我已经是大人了」，再加上她从小生在财阀家，早就应该学会什么是喜怒不形於色才对。



与其说孙娜恩演技烂，不如说她演技不稳定，尤其是在与李宝英和演技扎实的中老年主演面前，她的表演弱点显露无疑，观众们希望看到演了10年戏的孙娜恩能够有更好的表现， 而不只是当一只美丽的花瓶。



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