[分集剧情]《木偶的季节》回人间第一天就开杀戒！木偶心里百般嫌弃韩季节，身体却不听使唤绝对服从！（EP.2）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第2集里，木偶意识到解开诅咒之人就在眼前。



*以下包含《木偶的季节》第2集关键剧情！



造物主的惩罚

造物主（金康勋 饰）劝吴炫放弃这段苦难的姻缘、前往下一世，但吴炫即便已经忘记她的姓名和模样都坚持要等，愤怒的造物主向自大的他降下惩罚：永远在阴间引渡亡者、在阳间反复杀人，被所有人惧怕和厌恶，直到她对他说出「爱你」。



陷阱

必成医院理事长金必秀得知都镇宇「尸体消失」，决定把责任扣到韩季节头上，说他是因为被韩季节起诉才悲观自杀。 韩季节为自证清白只好到处寻找都镇宇，弟弟韩哲帮她出贱招：造谣说都镇宇骗婚偏财，发动全国网民提供线报。



木偶总是听见人类的怨恨诅咒，只有杀掉被怨恨的人才能获得短暂清静，他也对此从不手软。 这一次众人咒骂的对象竟是他的「容器」都镇宇，木偶想杀死韩季节，手却不知为何不听使唤。



你究竟是谁？

韩季节以为都镇宇受到打击而失忆，并把「木偶」理解为解离性神游症形成的新身份，积极帮他治疗并拜托他在惩戒委员会上作证。

木偶表面答应却把事情搞得一团糟，这才透露真正目的：要韩季节对都镇宇死心，再也不要来烦他。 韩季节生气命令他下跪道歉，木偶竟双脚不听使唤真的跪下来！种种迹象令木偶怀疑韩季节就是解开他诅咒的人，也终於想起了她的名字——雪姬。



下集预告里，季节接受木偶告白了！木偶对季节积极示好，不管是钱还是医院都愿意给她，看来离解开诅咒不远啦！《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



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