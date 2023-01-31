宋仲基1个月身份连跳两级，人夫+人父双喜临门！多年的梦想终於实现了～

宋仲基梦想成真了。

1月30日下午，韩娱圈惊爆大新闻，韩剧男神宋仲基宣布再婚，且要当爸爸了。

去年12月底，韩国媒体报导称宋仲基正在与一名英国女性热恋中，还表示宋仲基带著女友参加一些各种聚会，从未隐藏自己的恋情。 随后又有媒体挖出，这名外国女性名叫「Katy Saunders」，曾经是一名演员，在2018年后选择当起了全职义大利语老师，宋仲基在拍摄《黑道律师文森佐》时，对方是她的语言老师，据传两人正是因为1对1教学擦出了爱的火花，才决定走到一起。 没想到隔了1个月不到，宋仲基就官宣同时升级为人夫+人父，可谓是双喜临门。

这一消息在韩娱圈来说就如同惊雷一般，毕竟宋仲基是韩剧男神之一，不说粉丝遍布全球，但在亚洲还是相当有号召力的，从《太阳的后裔》，到《黑道律师文森佐》、再到《财阀家的小儿子》，可圈了不少「老婆粉」、「 女友粉」，这下突然宣布结婚，另女粉丝们很伤心。



不过，想拥有一个家庭一直是宋仲基的梦想。 2017年5月宋仲基接受《W KOREA》采访时， 被问及「为了未来，能够让你行动起来的会是什么人？」时，宋仲基大方坦言：「我梦想中的生活就是建立一个家庭，没有什么比家庭更重要的了，这是我生命中最大的教诲和礼物，也是我要前进的方向。因为演员这一特殊职业，我需要努力在家庭和事业中找到平衡，我希望将来是一个积极向上的爸爸和好丈夫，这是我最大的梦想。」



犹记得宋慧乔和宋仲基因为拍摄《太阳的后裔》 擦出爱的火花，双宋於2017年10月联姻，当时还被民众和媒体封为「世界婚礼」而备受关注，只可惜两人的婚姻只维持了2年，2019年宣布分开，后来有小道消息爆料双宋离婚的原因是因为生孩子和工作繁忙而不断产生争执，这才导致婚姻破裂。



송중기 송혜교 오늘 결혼 사진 중 제일 잘 나왔다. pic.twitter.com/BLL17tjvrD — 맘다로 (@jane3yr3) October 31, 2017

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