《学校2017》宋大辉&洪南珠再续前缘穿越80年代！张东润&薛仁雅当年没亲《Oasis》预告就亲了！

KBS今（30日）释出新剧《Oasis》40秒预告，预告就见张东润与薛仁雅饰演的男女主角接吻，张东润与薛仁雅完全是再续《学校2017》前缘且弥补了当年没有吻戏的遗憾。

《Oasis》是部以1980年代到1990年代为背景的时代剧，描述三个青春（年轻人）为了守护自己的梦想、友情，以及人生仅此一次的初恋而奋不顾身的故事，由张东润（饰演李斗学）、薛仁雅（饰演吴正信）与秋英宇（崔哲雄 饰）主演，他们要共同表演三个青春的灿烂时光。

今日释出的预告仅短短40秒，却大致交代了整个故事，中学的李斗学与崔哲雄顶著黝黑脸庞，横冲直撞的不怕被教训，还意外认识了「铜管乐队女神」吴正信，吴正信一个wink就让李斗学小鹿乱撞。



闪过「我们最灿烂的那段时光」字句，遇见吴正信且和死党崔哲一起追梦，可能是李斗学此生最幸福的时刻了。然而在发生变故、他锒铛入狱之后……他却抛下这句话：「如果那时候没有遇见你…… 我的命运会不一样吗？」



充满著萧瑟与虐恋之感，加上入狱情节，《Oasis》彷佛重见2021年同为KBS制作的《五月的青春》，《五月的青春》以1980年发生的光州民主化运动为背景，剧中黄喜太（李到晛 饰）与金明喜（高旻示 饰）的悲伤爱情故事令人难以忘怀。



虽然感伤，但预告中的吻戏可能让许多观众相当兴奋，因为两位演员张东润与薛仁雅可是继2017年《学校2017》再合作，且再度扮演中学生，只是时空全然不同。当年的张东润与薛仁雅扮演高中生「宋大辉」与「洪南珠」，CP组合人气相当高，只可惜一个吻戏都没有，如今在《Oasis》再续前缘算是弥补了《学校2017》剧迷遗憾吧！想当年张东润与薛仁雅戏外也是很有火花呢，《Oasis》想必也会有不错的化学反应吧？



▼回顾《学校2017》的张东润与薛仁雅终映采访，薛仁雅：「喜欢我吗？」张东润：「啊喜欢（笑）……」薛仁雅：「那就好，我满足了！」



《Oasis》将在3月6日起以月火剧形式在KBS 2TV播出。

▼预告



▼《Oasis》3位主演新年拍摄的宣传片，曝光了成年后的造型



另外，张东润和薛仁雅、金世正合作过《学校2017》之后仍维持著友好关系，在各大颁奖典礼上碰头都会闲聊几句，近日金世正为薛仁雅送上咖啡车‎，搞笑的「顺便」和张东润打招呼，展现了三人延续至今的情谊。



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