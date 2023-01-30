太阳打开妻子闵孝琳为他准备的爱心便当♥藏不住的笑眼​​​​，一脸幸福地说著：「这是充满爱的食物」

时隔6年带著新曲《VIBE》的太阳，作为嘉宾出演28日播出的《全知干预视角》，收视与上周相比上升1.9%，真的非常厉害啊！

新曲《VIBE》发行当天，太阳和经纪人紧张地走向第一个正式日程现场。太阳看到经纪人准备的香蕉，想起了「烤香蕉」的故事，当时在美国活动，经纪人把太阳说的「帮我买点香蕉吧」听成「烤香蕉」，过了一个小时后，经纪人拿来烤香蕉，让所有人大吃一惊 XD



到了午餐时间，太阳在待机室拿出妻子闵孝琳为他准备的便当，里面有炒蔬菜、鸡蛋卷、蘑菇和排成爱心形状的草莓等。太阳说：「（她）本来经常给我做煎蛋，但因为今天是重要的日子，所以给我做了鸡蛋卷，这是充满爱的食物。」表情就像刚陷入爱情的少年一样，让洪贤熙都说：「太阳脸上的表情更令人感动，他有多喜欢！」



此外，太阳还沉迷於平壤冷面，这也是因爲受到闵孝琳的影响。太阳说：「其实是我妻子是第一个推荐给我的，从那之后，每当她问我想吃什么时，我每次都说平壤冷面，所以我现在被禁止吃平壤冷面，因为吃得太频繁，我妻子现在已经厌倦了。」

《全知干预视角》公开的告中，和太阳一起度过军队生活的周元、高庚杓和BIGBANG成员大声将登场。太阳更对大家说：「真的和军队生活没什么变化呢！我们这样不行，得跟上MZ时代啊！」期待下周播出！



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