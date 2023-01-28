《Missing：他们存在过2》送走永林&夏允任谁都不舍，结局前夕「他」竟生死未卜（EP.11-12）

《Missing：他们存在过2》本周新年照常播出第11、12集，下周就要迎来大结局。也许适逢新年，两集收视降至3.8%、4.0%，不过仍有机会在下周突破自身单集4.7%成绩。

继路河，永林与夏允这对宛如双胞胎总黏在一起的孩子，也找到了回家的路。老张张畔锡（许峻豪 饰）「直捣黄龙」潜入嫌疑人郑建珠家里，差点遭遇不测，幸好金旭（高洙 饰）、李钟雅（安昭熙 饰）与申俊浩（河俊 饰）及时出现，也以郑建珠冰箱里的用药为由进行搜索，最后如愿找到了永林与夏允，两个孩子在三工团笑著离开。



送走永林与夏允，姜船长（李姃垠 饰）、郑校长（郑殷杓 饰）、安慧珠（尹知原 饰）等人都还没能适应，不晓得是否因压抑的情绪所致，姜船长与郑校长的死亡秘密随之浮现。姜船长虽亡，但她的腿每年忌日前后都会疼痛，疑似和她视为恩人的夫妇有关；郑校长想起自己的孩子，喝闷酒讲出了自己过世的真相――儿子和自己吵架误推倒自己。



几个惊人的死亡真相也许就要逐渐解开，包括爱丽丝母女遭害。然而令人最担心害怕的是，吴一勇（金东辉 饰）竟然在金旭面前从人世间消失，怎么跑都只能回到三工团那颗树前……姜船长马上惊觉不妙，金旭更是恍然大悟直奔吴一勇进不去的那间屋子。果不其然，吴一勇就躺在里面，心电图紊乱的狂叫，杀害金弼中的大Boss（金太佑 饰）就站在一旁。



看完本周集数，不少网友表示「又落泪了」，对於永林和夏允的离开同为不舍，亦对郑校长守护儿子大那份心感到伤心。看著吴一勇消失，大家都跟著紧张，幸好预告显示他转到加护病房继续治疗。下周就要结局，已有网友敲碗第3季，且希望吴一勇加入金旭一行人持续帮助亡者。

▼13集预告



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