最爱看可以爆哭的韩剧！私心收藏8部《衣袖、拥月、耀眼》，最后一部《我的大叔》压抑到不行～ 业内专家评选2023最期待影视作品：马东石《犯罪都市3》&宋慧乔《黑暗荣耀》第二部登榜首，孔刘&朴叙俊&朴宝剑排队等回归（下） 不允许你们错过这家韩国超人气面包店！推出冬季草莓限定，每一口都是初恋的味道

文章中有提到你最爱的「爆哭韩剧」吗？也欢迎大家踊跃推荐自己的最爱，因为M编有被虐体质～哈哈哈！呜呜呜呜…

哭！是为了释放无处宣泄的情绪，有时可能因为感动，或者难过，甚至是委屈或感到共鸣等等，人生中也总会收藏一些特别好哭的电视剧，放在自己的口袋名单里，回忆起来总是会眼眶湿湿，因为在追剧的过程中，泪水总是会夺眶而出，今天M编就来推荐8部「爆哭韩剧」，不晓得大家追过几部呢？

▼MBC《衣袖红镶边》，由李俊昊、李世荣主演，讲述为了守护自己幸福生活的宫女（李世荣 饰）与一位将国家置於爱情之上的王．正祖．李祘（李俊昊 饰）之间凄美悲切的宫廷罗曼史。



爆哭指数：8颗星，第一个推荐的就下猛药！！！



▼MBC《拥抱太阳的月亮》，由金秀贤、韩佳人主演，讲述朝鲜王李暄（金秀贤 饰）和丧失记忆成为巫女的许烟雨（韩佳人 饰）之间凄美动人的爱情故事。因超高收视率&话题度，被韩国媒体誉为「国民电视剧」。



爆哭指数：9颗星，资深韩剧粉必看之作。



▼tvN《如蝶翩翩》，由朴仁焕、宋江主演，讲述一个梦想成为芭蕾舞者而生活艰难的23岁少年，遇到一个梦想跳芭蕾舞但无法实现的70岁老爷爷后，两人成为忘年之交追求梦想与成长的故事。



爆哭指数：7颗星，看完对人生有所感悟，找回追寻梦想的初心。



▼Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》，由李帝勋、陈俊翔主演，讲述对这个世界毫无期待的前科者曹尚久（李帝勋 饰），与患有亚斯伯格症候群的青年韩可鲁（陈俊翔 饰）一起开了「天堂移居」遗物整理公司，一起共事时逐渐领悟到人生、死亡的温情故事。



爆哭指数：8颗星，每集往生者&在世亲友的故事，都太好哭了…。



▼KBS《告白夫妇》（Go Back夫妇），由张娜拉、孙浩俊主演，讲述一对互看不顺眼的38岁同龄夫妻在如同战争般的生活中，突然重新回到20岁让他们开始重新燃起爱的火花，过起当年没有经历过的青春生活。



爆哭指数：7颗星，其中母女亲情的片段意外的特别好哭！



▼tvN《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》，由金泰希、李奎炯主演，讲述因事故过世5年的母亲、痛失妻子后努力展开新人生的丈夫，及两人的孩子为主角，描绘成为鬼魂的妈妈为了投胎成人，参加了49天「投胎计划」的故事。



爆哭指数：7颗星，母亲真伟大～，女儿超可爱。



▼JTBC《如此耀眼》，由金惠子、韩志旼、孙浩俊、南柱赫主演，此剧是一部穿越时间的奇幻感人伦理剧，描述一个还没将自己有限生命都过上一遍、因救爸爸而丢失自己全部时光的少女，和一个因在不幸的家庭中长大、遭遇连连的打击，对人生绝望的青年人的故事。



爆哭指数：9颗星，一路都很好哭，最后的大反转也哭爆。



▼tvN《我的大叔》，由李善均、IU主演，此剧从拥有相同沉重生活负担的40岁男人与20岁女人出发，延伸到他们的家人和朋友，讲述他们互相观察并治愈对方的故事。



爆哭指数：10颗星，人生再痛苦，都要过下去，然后…希望每个人都能找到那束救赎你的光，带你走出人生的低谷，代入感超强的人生韩剧。



▼最后，推荐《我的大叔》里的OST，Sondia唱的〈大人〉：



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