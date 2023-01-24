BTS Jimin专心录Dior秀，被J-Hope拍下！首场时尚秀引注目，现场尖叫分贝超震撼！

Jimin看起来满紧张的！

BTS成员Jimin和BIGBANG太阳合作推出，现在还前往参加首场时装秀行程！自从精品品牌Dior宣布Jimin为新任品牌大使后，这是Jimin首次出席，还和J-hope在秀场碰头。



remain calm remain calm remain calm remain cal– JIMIN AND J-HOPE AT #PARISFASHIONWEEKpic.twitter.com/QswWsvxLbK — MTV (@MTV) January 20, 2023

从现场照片看来，Jimin难掩紧张神色，但是仍然散发巨星气场！一现身就引起现场尖叫，惊人的高分贝超级不证实，现场影片曝光到社群上，让网友直呼：小心耳朵！



身负品牌大使重任，Jimin可以说十分称职！在走秀开始后，除了专心观秀，还拿起手机录下走秀影片，在此同时，伙伴J-hope在做什么？他在录Jimin。



JIMIN TAKING VIDEO OF THE MODELS IN HIS PHONE pic.twitter.com/W01rcipWWr — JIMIN VOCAL | threads & analyses (@PJM_vocal) January 20, 2023

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