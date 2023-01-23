迷人的磁性嗓音是「硬练」出来的！《黑暗荣耀》李到晛自曝：「以前声音偏高又尖，做了很多发声训练」

迷人的磁性嗓音是「硬练」出来的！《黑暗荣耀》李到晛自曝：「以前声音偏高又尖，做了很多发声训练」

明星   2023年1月23日   星期一09:30   Yuan  

（封面图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照、乐华娱乐）

有著亮眼的外型、磁性的嗓音，加上演技也很好的李到晛，陆续出演《德鲁纳酒店》、《重回18岁》、《五月的青春》等作品收到许多观众喜爱。

他在《黑暗荣耀》中饰演整形外科医生「朱如炡」一角，和文同珢（宋慧乔 饰）认识之后作为他的围棋家教，听到文同珢过去的创伤之后，还决定当他的刽子手。在第一季尾声，也揭开朱如炡的故事，当年他的爸爸被病患杀害，犯人甚至还一直寄信给他，让他一直活在地狱中，而第二季他会报复对方吗？又会怎样帮文同珢复仇呢？
（图源：Netflix《黑暗荣耀》截图）（图源：Netflix《黑暗荣耀》剧照）

相信有不少人都很喜欢李到晛的声音吧？而他磁性的嗓音其实是练出来的，之前出演《认识的哥哥》时，李到晛表示自己做了很多的训练，像是发声训练、发音训练等，他说道：「我以前的声音没有那么低，以前声音是偏高又尖。」接著还分享方法：「用大家常说的『狗呼吸』方式进行训练，这样胸腔会产生共鸣，声音也会出现共鸣，自然而然声音就会变低。」
（图源：YouTube@JTBC Entertainment截图）

另外，李到晛下一部作品也确定，将和罗美兰、安恩眞搭挡新剧《坏妈妈》，该剧讲述为了孩子不得不成为坏妈妈的英顺，和某天因意外事故失忆、而回到幼儿心智水准的检察官儿子康浩，寻找丢失幸福的感动治愈喜剧，预计在今年上半播出。
（图源：Netflix《坏妈妈》剧照）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 迷人的磁性嗓音是「硬练」出来的！《黑暗荣耀》李到晛自曝：「以前声音偏高又尖，做了很多发声训练」
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手