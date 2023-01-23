李泳知把《SMTM》冠军奖金全数捐出：「如果我赚的钱能让谁过上更好的生活，那该是多么幸福的事」 《非常律师禹英禑》「专利案」又出真实事件？ 乐天家用保健仪被指抄袭新创企业：曾以投资为名详询技术细节 演戏10年孙娜恩演技依旧被韩网批！《代理公司》李宝英气场太强，完全压制住了女二

在节目《Show Me The Money 11》夺冠的Rapper李泳知，杂志专访中提到了她将所有奖金捐出去的无私行径，还分享了她的人生哲学观。

2022年底在节目《Show Me The Money 11》夺冠的 Rapper 李泳知，近期登上了《柯梦波丹》（Cosmopolitan）的杂志封面，采访中提到了她将所有奖金捐出去的无私行径，还分享了她的人生哲学观。

▼她主持的网路节目《虽然没准备什么菜》相当热门，最后一期访问了 BTS 防弹少年团的 JIN，粉丝们也希望能有下一季度的新节目，非常有趣。

▼《Show me the money 11》决赛曲〈Dejavu〉(feat. 朴载范)：



「大众认为我全数捐出是因为本来就赚了很多钱，其实是很大的误解，我赚来得钱一定程度上都会尽力捐出去。」



「已经帮妈妈和奶奶买了房和车子，每个月还会给她们生活费，这程度上已经很满足了，并没有把现在的住处换成更好房子的想法，也不想买车、也不想做生意，只想安安稳稳的维持现在的生活水平，之外的钱想用来帮助有困难的人。」



「死后我想把自己所有的财产全都还给社会，高中时期开始就每个月给联合国儿童基金会捐赠，那个时候想著下个月收入增加的话，要多捐五万韩元，然后捐赠金额逐渐增加了。」



「如果我赚的钱能让谁过上更好一点的生活的话，那该是多么幸福的事情？我有个建立慈善组织的远大梦想，虽然还很稚嫩遥远，但正在逐步尝试中，也在寻找好的慈善团体，进行捐赠和预习，希望能发挥我的影响力。」



仅仅20岁的李泳知，想法真的超龄又深沉，相当成熟啊～。



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