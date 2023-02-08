《幻影》朴素丹制作发表会上感伤落泪：生病后的体悟，填满与放空自己的重要性

演员朴素丹（朴素谈）终於以健康的模样回归观众面前，在新作电影《幻影》中有著相当吃重的演出，在拍摄过程中导演更曾自责「当时不知道她身体状况甚至对她要求很高」，不过电影中所出现的帅气朴素丹令观众们眼睛为之一亮。

2021年朴素丹曾因健检发现罹患甲状腺乳突癌症，并接受医师建议进行了手术。在电影《幻影》的制作发表会上朴素丹以健康的状态再度出现在观众面前，但想起自己拍摄本片的过程，正处於心理与生理都相当艰难的状态，不禁在现场落泪。朴素丹也相当感谢当时所有团队成员对她的协助，表示大家一起看电影成品时让她想起了那段时光，也因此感触很多而流泪。



朴素丹多年前曾与《幻影》导演李海暎合作，而本次导演则建议她尝试更疯狂的演出方式，因此剧中「佑璃子」这角色有著与狂放外表不同的细腻心思，是电影中令人最无法预测的关键人物。总是打扮相当华丽的佑璃子在剧情的后段才说出了朝鲜本名，并对剧中的HANEE LEE李荷妮诉说自己悲惨的过往，令观众们为之动容。



一直以来在大小萤幕都相当活跃的朴素丹，也因为健康亮起红灯而有了自动刹车的空档。她表示虽然身体健康会更好，但这一次生病也是一个好的经历，32岁了才头一次明白什么是真正的休息，在病中也放空思考了很多，思考自己是什么样的人，未来想过著什么样的人生。休息期间的朴素丹感受到了填满与放空的重要性，努力工作之外也要懂得放空自己的方法。



《幻影》拍摄完毕后因为疫情等因素延后至最近上映，朴素丹也很感谢正好在自己身体已恢复，能够参与正式宣传活动的时刻上映，亲自与观众们见面也让朴素丹感受到许多正能量，她也表示新的一年将作为演员展开更多元的活动，将展现自己不同的面貌给观众们。



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