[好片推荐] 《幻影》任务未达目的绝不中止！眼神超犀利又令人意外的「幻影」究竟是谁〜

[无雷] 电影《幻影》虽翻拍自中国电影《风声》及原著小说，但完全走出了不同的风格，加上黄金阵容影帝薛耿求（薛景求）、朴海秀、李荷妮LEE HANEE、朴素丹（朴素谈）、徐贤宇（徐现宇）等演技派演员们同台飙戏，让本片剧情精彩程度大大加分。

《幻影》其实描述的是1933年为背景的京城，朝鲜民间有著秘密的抗日组织「黑团」，为了阻止日本军官的就职，於是派出了特务「幻影」阻碍活动甚至射杀日军首领。「幻影」只要接收到任务，未达目的绝不中止，可说是赌上了性命随时会为国捐躯。



本片也由李荷妮LEE HANEE所饰演的朴瑳耿视角展开剧情，而她所任职的机关尚有负责密码解译的爱猫人千组长（徐贤宇饰）、负责递送文件的助手小弟李白虎（金东希饰）、朝鲜日本混血的通信监察官村山淳次（薛耿求饰）全部都被日军警卫队长高原海人（朴海秀饰）怀疑混入了朝鲜的「幻影」，另外也抓来了总督府的秘书佑璃子（朴素丹饰），全部的人一同被软禁在悬崖边的酒店中，只有一天的时间必须找出「幻影」，不管是要自首还是指认别人，否则大家都没命。



李荷妮LEE HANEE从一开始的行动就像是位女特务，但观众们却始终无法确认她是否就是「幻影」，甚至薛耿求所饰演的淳次，更是直接自爆自己就是「幻影」！另外看似不相干的千组长、年轻递送员以及打扮妖艳的秘书，只想著离开此地，到底谁说的话才是真的？剧情展开到中间段落，所有成员开始相互猜忌时发生了反转，而整个酒店被「幻影」闹得天翻地覆，情况一发不可收拾。



片中所有女性所展现出的实力与韧性更是令男性退避三舍，从展开特别行动的李絮，拥有俐落身手的李荷妮LEE HANEE，总是大声嚷嚷对人颐指气使的总督府秘书朴素丹，以及隐身在戏院售票口的李周英，每一位女性的主要角色都为这部电影带来更强烈的印象，而李荷妮更是使出浑身解数拍摄非常多近身打斗场面，相当值得一看，喜欢追凶以及动作戏快感的人不容错过。《幻影》将於2月3日正式在台上映，一起来揪出谁才是特务吧！



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